【美國大選】美國國安顧問：中國駭客攻擊選舉網站等基礎設施

《經濟通通訊社１０日專訊》美國國家安全顧問奧布萊恩日前接受哥倫比亞廣播公司訪問時

表示，與中國政府有聯繫的駭客一直透過網絡釣魚等手法，攻擊總統大選的基礎設施，如選舉網

站，他們又試圖滲透國務卿辦公室網站，偷取美國國民數據。

奧布萊恩強調，中國希望爭取連任的特朗普落敗，而中國與伊朗、俄羅斯的立法一致。

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