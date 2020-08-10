《台股攻略－馮偉明》金融股受捧，台股一度衝破１２９００點

《台股攻略》台股造好，金融股受捧，加上台積電、鴻海強勢向上，帶領指數一度衝破

１２９００點關口，尾市升幅略為收窄，收報１２８９４點，升６５﹒１３點或０﹒５１％，成

交值為新台幣２１４９﹒３億元。

蘋概三王今日（１０日）各自發展，台積電開低收高，收市升０﹒６％，報新台幣

４３５﹒５元；鴻海表現最強勢，大漲２﹒８％，股價重回新台幣８０元之上，並收復季線；大

立光早市向下，終場收報新台幣４０００元，下跌近１％。權值股方面，金融股支撐大市，國泰

金、富邦金、永豐金、元大金等皆漲逾１％；塑膠股亦成資金追捧焦點，台塑四寶全面向好，其

中以南亞大漲近４％最強勁；面板雙虎友達、群創同樣獲資金追捧；惟聯電、國巨、台泥等個股

表現則較為弱勢。聯發科在平盤附近遊走，收報新台幣７０６元；股后祥碩、譜瑞－ＫＹ遇壓，

重挫約５％；旭隼躋身千金股僅一天，今日股價回檔下跌約３％，收新台幣９８０元。ＩＣ設計

股普遍走軟，原相、義隆、矽創等向下，力旺、聯詠、系微、宜特、致新等個股跌勢也相當重。

台股主要受台積電好消息帶動，短線仍可看好，不過投資者要留意中美科技戰有否在台發酵

，或會造成短期波動。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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