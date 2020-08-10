【封殺微信】蘋果手機若缺微信恐拖累在華銷售，一眾概念股齊捱沽

《經濟通通訊社記者余嘉欣１０日報道》上周華府以「潔淨網絡」為由，對中資科技企業實

施多項限制，以騰訊（００７００）為首的科技股幾乎全軍覆沒，新措施的潛在負面影響恐未完

全浮現。有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發表最新報告指，美國封殺騰訊旗

下的微信將衝擊蘋果在華銷售。今早手機設備股著遍向下，蘋果概念股瑞聲科技（０２０１８）

更急挫近６％。



＊美封殺微信，蘋果銷量或急挫最多三成＊



美國總統特朗普上周簽署行政命令，封殺涉及中國社交軟件微信的所有交易。天風證券分析

師郭明錤認為，蘋果曾經因應印度政府要求，從應用程式商店上移除微信，因此是次封殺可能迫

使蘋果在應用程式商店移除微信，或因此導致在華ｉＰｈｏｎｅ出貨量最多倒退２５％至

３０％，而ＡｉｒＰｏｄｓ、ｉＰａｄ、Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ與Ｍａｃ年出貨量則下調

１５％至２５％

不過，彭博社報道指，蘋果可能會開放作業系統應對，用戶毋需通過應用程式商店亦可下載

應用程序，但如果蘋果最後無法解決問題，中國消費者可能轉投華為。因為微信是十多人億內地

民眾至關重要的通訊、付款、瀏覽資訊及各式商業活動首選；外國人在中國亦需下載微信及增值

微信支付，否則可能無法完成小額購物付款。

蘋果概念股全線急跌，瑞聲科技半日走低５﹒７１％，報５７﹒７５元；比亞迪電子（００

２８５）急挫９﹒７％，報３０﹒２５元；高偉電子（０１４１５）跌８﹒５８％，報３﹒０９

元；舜宇光學（０２３８２）跟跌３﹒８％，報１３９﹒３元；鴻騰精密（０６０８８）跌３﹒

５２％，報３﹒５６元。



＊華為缺Ｇｏｏｇｌｅ系統致海外市場萎縮＊



若旗下手機被禁用某款應用程式或系統對銷情影響可大可小。今年華為因為美國禁止旗下手

機搭載Ｇｏｏｇｌｅ的ＧＭＳ系統，海外銷情急跌。據Ｃａｎａｌｙｓ的數據顯示，今年首季華

為在海外市場的智慧手機出貨量下降３５％，是其競爭對手三星電子降幅的兩倍多，更是蘋果降

幅的四倍；而在西歐市場，華為出貨量更大跌４０％，而小米則急增７９％。

分析相信，這與華為手機缺少Ｇｏｏｇｌｅ脫不了關係，即使華為自行研發Ａｐｐ

Ｇａｌｌａｅｒｙ應用商店（ＨＭＳ系統），也難以彌補因缺乏ＧＭＳ系統帶來的銷量損失。

而美國上周公布的「淨網行動」（Ｃｌｅａｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）有機會令情況雪上加霜。

美國國務卿蓬佩奧上周公布，將禁止華為手機預先安裝美國的手機應用程式，理由是華為協助中

國政府監視民眾。他又指，美國及其他國家的公司應從華為的手機應用程式商店，移除自己的產

品。

而今次「淨網行動」的風眼股騰訊在上周五（７日）急挫逾半成後，今日繼續捱沽，半日瀉

３﹒３２％，報５１０元；。另華府擬下令在２０２２年１月前不符審計標準的中概股須除牌，

在港第二上市的中概股繼續回落，阿里巴巴（０９９８８）走低２﹒６５％，報２４２﹒６元；

京東（０９６１８）軟２﹒２７％，報２４０﹒８元；網易（０９９９９）挫３﹒３２％，報

１４２﹒６元。

