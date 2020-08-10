【企業盈警】精雅印刷（８３９１）料首季虧損擴大至最多５５０萬

《經濟通通訊社１０日專訊》精雅商業財經印刷（０８３９１）料截至本年６月３０日止的

三個月次第一季度業績錄虧損不超過５５０萬元，而較去年同期約９０萬元虧損多虧約五倍。

其指由於大眾對環保更為關注、且資訊數碼化普及網絡營銷、社交媒體之興起，使印刷服務

客戶訂單減少；新冠肺炎疫情影響市場及營運；及由於今年４月廠房搬遷，因此產生額外行政及

其他營運開支。（ｊｃ）

