【企業盈警】中國福紡（０８５０６）料上半年純利減逾８成

《經濟通通訊社１０日專訊》中國福紡（０８５０６）料本年６月底止上半年純利將較去年

同期跌８４％至１４０萬人民幣。

純利下跌主要由於收益較去年同期大跌約５９％，加上新冠肺炎疫情爆發對期內全球經濟狀

況產生不利影響，同時亦因海內外客戶需求均較去年同期下降所致。

該公司於本周五（１４日）公布業績。（ｊｃ）

