《談國論企－黎偉成》中國進出口７月份續全面提升

《談國論企》中國對外進出口貿易在２０２０年７月份出現全面二連升佳象，不僅受惠於對

東盟、歐盟的雙邊貿易持續穩步向俏，更對美國雙邊貿易亦持續改善，反映出中國控疫後的復工

復產使外貿、內貿重展活力，尤其是出口使歐美在疫困底下得到相對較為多的貨源支持民生，甚

至所外銷大量口罩更有助各國抗疫。特朗普為‘連任’攬炒中國，就狠狠讓此廝失敗告終吧﹗



＊大增口罩出口助抗疫和履行中美貿約＊



來自中國海關總署的統計數據，中國的進出口貿易於２０２０年７月份達２﹒９３萬億元（

人民幣．下同）同比增長６﹒５％，連同對上一個月的６月份２﹒６９萬億元同比增５﹒１％

，形成二連升佳態，扭轉５月份仍回落４﹒９％之況，較２０１９年同期所增的５﹒７％多增０

﹒７個百分點，更屬全面改善，乃因：出口於７月份達１﹒６９萬億元同比增長１０﹒４％，較

６月份的４﹒３％升幅顯著提升６﹒１個百分點，加上進口１﹒２４萬億元則升１﹒６％，皆使

前７個月的同比減幅持續收窄，便足表中國因控疫使經濟復甦確達預期佳效之說不虛也。

要重點指出的，當然是（一）中國基本阻斷新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在全國範圍擴

散，經濟漸步復甦軌道之前或現今，仍履行特別是經貿為主的國際承諾，包括與美國的第一階段

的經貿協議，實屬難得。中國對美國的進出口貿易於２０２０年１－７月份累計２﹒０３萬億元

，即使同比減少３﹒３％，惟相對於上半年１﹒６４３萬億元所減的６﹒６％少減凡３﹒３個百

分點，以相關數據伸算，所得為７月份的同比增長該為１６﹒５％，較６月份的１５﹒４％升幅

提升１﹒１個百分點，而重要的是（Ｉ）中國輸入的美國商品於２０２０年１－７月份累計

４７５５億元同比無疑仍然減少０﹒３％，卻比上半年和１－５月份分別減１﹒５％與４﹒５％

有明顯改善，而伸算所得的７月份同比乃升６﹒９％，加上６月份升１３﹒５％，意味中國確切

地履行中美所達的第一階段經貿協議，但美國（ｉ）輸華從來就是處於相對低額度的低水平，尤

其是（ｉｉ）仍深深受困於惡疫，使經濟重啟面對十分嚴峻的挑戰。特廝仍賴中國，喪雞！

尤其是（ＩＩ）中國對美國的出口於２０２０年１－７月份累計１﹒５６萬億元同比減少４

﹒１％，比上半年１﹒２４７萬億元所減８﹒１％和１－５月份的１１﹒４％跌幅，有改進，反

映出美國經濟低迷於相當程度依賴包括中國在內的進口。

另一個最新發展的重點，為（二）中國的紡織品出口，於２０２０年１－７月份累計達

６３４２﹒２億元同比飆升３５﹒８％，連同１－６月份５２１０﹒６億元所增３２﹒４％，有

如斯大幅的增長，因此數包括口罩在內的出口。再看此項於２０１９年１－７月份同比增

７﹒７％的４７２０﹒７億元，故２０２０年之數淨增１６２１﹒５億元之普，相信有相當大部

分是屬於口罩，在在表明中國支持環球防控惡疫，確實是不違餘力的。特朗普還是「怪罪」於中

國？可恥！



＊進口能源資源可觀顯經濟持續復甦＊



再看（二）進口，於２０２０年７月份達１﹒２萬億元，同比增長１﹒６％雖不及６月份的

幅度，但１－７月份的進口累計額度７﹒７６萬億兀同比減少２﹒６％，比上半年累計

６﹒５２４萬億元的３﹒３％跌幅收窄０﹒７個百分點，可見中國的內部需求日益強烈。

進口需求日益殷切，因中國經濟自復工復產復商復市以來一直穩步發展和提升，此說可印證

於有頗不少的能源資於２０２０年１－７月份皆增長之象，如（１）鐵礦砂的進口量達６﹒６億

噸，同比增長１１﹒８％，較１－６月份所升的９﹒６４％高２﹒２４個百分點，而這是在每噸

均價６４１﹒２元同比增長１﹒１％之況底下的上升；（２）輸入的原油３﹒２億噸同比增長１

２﹒１％，較上半年２﹒６８億噸升９﹒８９％的幅度要高，不僅受惠於每噸均價２３２１元同

比減２９﹒７％，及（３）煤進口２億噸，較上年同期多６﹒８％，重要的啟示是經濟重納復甦

軌道。

難得的是（４）進口的大豆於２０２０年１－７月份達５５１３﹒５萬噸同比增１７﹒７％

，與上半年４５０４﹒４萬噸所增１７﹒９％，相去不遠，該有相當部分為進口美國的大豆，乃

履行中美第一階段經貿協議承諾的其中重大表現；而（５）所入口的集成電路２８９１﹒６億個

同比高速增長２４﹒８％，顯示中國的５Ｇ商用化凡一年多，由４Ｇ之「改變生活」的模式轉為

「改變社會」的新時代使各種各樣的相關生活上的配套需求強烈，社會得到重大的良性改善。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

