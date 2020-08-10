《異動股》騰訊開市續跌逾３％，券商料騰訊次季多賺１３％

《經濟通通訊社１０日專訊》騰訊（００７００）開跌３﹒３２％，報５１０元；成交約１

９０萬股，涉資９﹒７６億元。

集團周三公佈中期業績，市場普遍預期其手機遊戲業務收入增長強勁，有望帶動第二季業績

超出市場預期。惟市場關注騰訊廣告收入部份，或會因廣告商縮減及推遲推廣預算及活動，令增

長明顯放緩。綜合多間券商數據，騰訊第二季度純利預測介乎於５４１﹒７９至５８２億元人民

幣，按年升５﹒５％至１３﹒３％。

另外，美國國家公共電台引述消息稱，ＴｉｋＴｏｋ最快當地時間１１日就禁令起訴特朗普

政府。美國中央情報局一項評估稱，沒有證據顯示中國政府獲取ＴｉｋＴｏｋ用戶數據。

小米集團（０１８１０）開跌１﹒５５％，報１５﹒２元。根據市場調研機構ＩＤＣ數據，

小米於印度智能手機市場，次季仍穩奪第一，市佔率達２９﹒４％；其次為三星電子，市佔率達

２６﹒３％。雖然小米仍然是印度手機市場一哥，但小米與三星之間的差距縮小，三星更由第三

位躍升至二位。

現時，恆生指數報２４３７６，跌１５４點或跌０﹒６３％，主板成交２７﹒６１億元。國

企指數報１０００５，跌５８點或跌０﹒５８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５１０﹒０元 跌３﹒３２％

美團點評（０３６９０） ２２０﹒８元 跌０﹒７２％

小米集團（０１８１０） １５﹒２元 跌１﹒５５％

阿里巴巴（０９９８８） ２４４﹒８元 跌１﹒７７％

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（ｎｓ）

