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即市新聞

10/08/2020 09:27

《異動股》騰訊開市續跌逾３％，券商料騰訊次季多賺１３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》騰訊（００７００）開跌３﹒３２％，報５１０元；成交約１
９０萬股，涉資９﹒７６億元。
　　集團周三公佈中期業績，市場普遍預期其手機遊戲業務收入增長強勁，有望帶動第二季業績
超出市場預期。惟市場關注騰訊廣告收入部份，或會因廣告商縮減及推遲推廣預算及活動，令增
長明顯放緩。綜合多間券商數據，騰訊第二季度純利預測介乎於５４１﹒７９至５８２億元人民
幣，按年升５﹒５％至１３﹒３％。
　　另外，美國國家公共電台引述消息稱，ＴｉｋＴｏｋ最快當地時間１１日就禁令起訴特朗普
政府。美國中央情報局一項評估稱，沒有證據顯示中國政府獲取ＴｉｋＴｏｋ用戶數據。
　　小米集團（０１８１０）開跌１﹒５５％，報１５﹒２元。根據市場調研機構ＩＤＣ數據，
小米於印度智能手機市場，次季仍穩奪第一，市佔率達２９﹒４％；其次為三星電子，市佔率達
２６﹒３％。雖然小米仍然是印度手機市場一哥，但小米與三星之間的差距縮小，三星更由第三
位躍升至二位。
　　現時，恆生指數報２４３７６，跌１５４點或跌０﹒６３％，主板成交２７﹒６１億元。國
企指數報１０００５，跌５８點或跌０﹒５８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　５１０﹒０元　　　跌３﹒３２％
　　美團點評（０３６９０）　　　２２０﹒８元　　　跌０﹒７２％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１５﹒２元　　　跌１﹒５５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２４４﹒８元　　　跌１﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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