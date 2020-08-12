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即市新聞

12/08/2020 13:25

《外匯達仁－盧楚仁》澳元強勢背後的原因

　　《外匯達仁》自３月中開始至今，在美匯指數持續貶值過程當中，主要交易的非美貨幣，以
澳元表現最為亮麗，由低位０﹒５５０６大幅反彈至高位０﹒７２４３，合共反彈了１７３７點
，幅度高達３１﹒５４％，紐元兌美元同期則反彈大約２１％。
　
　　儘管中美關係在這段期間急劇惡化，而且澳洲疫情亦日趨嚴重，但卻無阻澳元出現報復式反
彈。除了美匯指數疲弱之外，中美兩地股市急升，中國內地經濟數據好轉，還有大家可能忽略了
的鐵礦石價格急升。若從３月尾４月初鐵礦石的低位反彈至今計算，原來鐵礦石也大幅反彈了超
過４０％，亦因此澳元走勢大幅跑贏紐元及其他歐洲貨幣。
　
　　但有鑑於鐵礦石期貨出現嚴重超買，不排除短期內像銀一樣作出大型調整，而且中美關係極
度惡劣，現在金融市場已經認為中美正邁向熱戰邊緣。若金融市場炒作熱戰概念的話，那麼對深
受中國因素影響的澳元甚至紐元有極負面影響。再加上美匯指數持續反彈及澳洲當地疫情持續惡
化，估計澳元兌美元這一波將有機會下破０﹒７０６４及０﹒６９９９的支持位，而邁向下一特
大支持位０﹒６７７６。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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