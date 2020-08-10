《異動股》中美角力或累中方疫苗研銷，生科股挫康希諾領跌近８％

《經濟通通訊社１０日專訊》中美關係再度惡化，市場憂慮中資疫苗研發與銷售受壓，生物

科技股齊挫，當中跌幅最多為康希諾（０６１８５），現價跌７﹒７２％，報２２２﹒４元跌穿

２０天線（２３４﹒４９元）；成交約８０萬股，涉資１﹒８０億元；盤中低見２１５元。

公司董事長宇學峰表示公司正在加緊廠房建設進度，料隨後肺炎疫情年產能可達２億劑。但

市場仍憂慮美方對中方的強硬態度將影響疫苗研銷，因此股價無視消息下挫。

消息指收購藥品研發及製造公司朗華製藥八成股權的維亞生物（０１８７３）則於急升至

１１﹒１８元上市高位後曾轉跌急挫至９﹒３８元位置，現跌１﹒３４％，報１０﹒３４元；成

交約１７１１萬股，涉資１﹒７６億元。

現時，恆生指數報２４４７８，跌５３點或跌０﹒２２％，主板成交４５３﹒０６億元。國

企指數報１００３９，跌２４點或跌０﹒２４％。

即月期指新報２４４４１，升５０點，低水３７點。即月國指期貨報１００１９，升１８點

，低水２０點。

上證綜合指數報３３７２，升１８點或升０﹒５６％，成交２０８４﹒０１億元人民幣。深

證成份指數報１３５９３，跌５４點或跌０﹒４０％，成交２５８４﹒２７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康希諾生物 （０６１８５） ２２２﹒４０元 跌７﹒７２％

康方生物 （０９９２６） ２８﹒００元 跌４﹒１１％

沛嘉醫療 （０９９９６） ２８﹒２０元 跌３﹒７５％

啟明醫療 （０２５００） ７４﹒３５元 跌３﹒１９％

康寧傑瑞製藥（０９９６６） １６﹒３６元 跌２﹒６２％



信達生物 （０１８０１） ４８﹒７５元 跌２﹒６０％

邁博藥業 （０２１８１） １﹒２３元 跌２﹒３８％

歌禮製藥 （０１６７２） ３﹒１０元 跌１﹒９０％

復宏漢霖 （０２６９６） ５６﹒２０元 跌１﹒０６％

基石藥業 （０２６１６） １１﹒８０元 跌１﹒０１％

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（ｊｃ）

