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10/08/2020 14:21

《異動股》傳媒股有追捧，壹傳媒（００２８２）倒升逾２倍


　　《經濟通通訊社１０日專訊》壹傳媒（００２８２）現價上升２６６﹒６７％，報０﹒３３
元；成交約９﹒０６億股，涉資２﹒３３億元；盤中高見０﹒４元創逾兩年半新高。
　　警方今早拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，先後到其寓所及壹傳媒大樓蒐證，股價大跌後見買
盤追入，連帶其他傳媒股愈升愈有，毛記葵涌（０１７１６）亦曾破頂，飈升８４﹒３１％，報
０﹒９４元；有線寬頻（０１０９７）上升２５﹒８１％，報０﹒０７８元；星島（０１１０５
）上升３﹒５２％，報１﹒４７元；惟電視廣播（００５１１）仍跌２﹒９６％，報８﹒８６元

　　另外，多個傳媒工會及組織對警方拘捕行動表示震驚。香港記者協會、香港攝影記者協會、
獨立評論人協會、港台節目製作人員工會等多個傳媒工會及組織，要求警方盡快交代大規模搜查
傳媒機構的目的及法律理據。聲明表示，警方肆意搜查新聞材料，將引起寒蟬效應，令知情人士
不敢向傳媒揭露黑幕，削弱傳媒的監察功用，嚴重踐踏新聞自由。
　　現時，恆生指數報２４４７３，下跌５８點或下跌０﹒２４％，主板成交１０２７﹒２８億
元。國企指數報１００４４，下跌１９點或下跌０﹒１９％。
　　上證綜合指數報３３９１，上升３７點或上升１﹒１１％，成交４６５７﹒３９億元人民幣
。深證成份指數報１３７１０，上升６２點或上升０﹒４５％，成交５６１８﹒７３億元人民幣


　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壹傳媒　　　（００２８２）　　０﹒３３０元　　升２６６﹒６７％
　　東方報業集團（０００１８）　　０﹒４６５元　　升　１３﹒４１％
　　經濟日報集團（００４２３）　　１﹒０８０元　　升　　５﹒８８％
　　電視廣播　　（００５１１）　　８﹒８６０元　　跌　　２﹒９６％
　　有線寬頻　　（０１０９７）　　０﹒０７８元　　升　２５﹒８１％
　　星島　　　　（０１１０５）　　１﹒４７０元　　升　　３﹒５２％
　　毛記葵涌　　（０１７１６）　　０﹒９４０元　　升　８４﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）（ｚｚ）

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