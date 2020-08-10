《異動股》傳媒股有追捧，壹傳媒（００２８２）倒升逾２倍



《經濟通通訊社１０日專訊》壹傳媒（００２８２）現價上升２６６﹒６７％，報０﹒３３

元；成交約９﹒０６億股，涉資２﹒３３億元；盤中高見０﹒４元創逾兩年半新高。

警方今早拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，先後到其寓所及壹傳媒大樓蒐證，股價大跌後見買

盤追入，連帶其他傳媒股愈升愈有，毛記葵涌（０１７１６）亦曾破頂，飈升８４﹒３１％，報

０﹒９４元；有線寬頻（０１０９７）上升２５﹒８１％，報０﹒０７８元；星島（０１１０５

）上升３﹒５２％，報１﹒４７元；惟電視廣播（００５１１）仍跌２﹒９６％，報８﹒８６元

。

另外，多個傳媒工會及組織對警方拘捕行動表示震驚。香港記者協會、香港攝影記者協會、

獨立評論人協會、港台節目製作人員工會等多個傳媒工會及組織，要求警方盡快交代大規模搜查

傳媒機構的目的及法律理據。聲明表示，警方肆意搜查新聞材料，將引起寒蟬效應，令知情人士

不敢向傳媒揭露黑幕，削弱傳媒的監察功用，嚴重踐踏新聞自由。

現時，恆生指數報２４４７３，下跌５８點或下跌０﹒２４％，主板成交１０２７﹒２８億

元。國企指數報１００４４，下跌１９點或下跌０﹒１９％。

上證綜合指數報３３９１，上升３７點或上升１﹒１１％，成交４６５７﹒３９億元人民幣

。深證成份指數報１３７１０，上升６２點或上升０﹒４５％，成交５６１８﹒７３億元人民幣

。



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒 （００２８２） ０﹒３３０元 升２６６﹒６７％

東方報業集團（０００１８） ０﹒４６５元 升 １３﹒４１％

經濟日報集團（００４２３） １﹒０８０元 升 ５﹒８８％

電視廣播 （００５１１） ８﹒８６０元 跌 ２﹒９６％

有線寬頻 （０１０９７） ０﹒０７８元 升 ２５﹒８１％

星島 （０１１０５） １﹒４７０元 升 ３﹒５２％

毛記葵涌 （０１７１６） ０﹒９４０元 升 ８４﹒３１％

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（ｃａ）（ｚｚ）

