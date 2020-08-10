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即市新聞

10/08/2020 10:34

【聚焦人幣】盛松成：人民幣應境內外「雙循環」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》人行調查統計司原司長盛松成日前在接受
《中國證券報》專訪時表示，中國迎來繼續推進資本帳戶雙向開放的較好時機，要鼓勵境外居民
增持以人民幣計價的金融資產，實現人民幣境內境外「雙循環」，這將有助於中國繼續融入世界
經濟，為雙循環新發展格局奠定貨幣金融基礎。
　　例如，積極開展自貿區金融先行先試，試點建立本外幣一體化的帳戶體系，統一本外幣跨境
資金池管理政策，實施更加便利的跨境資金管理制度；進一步支持科創板健康發展，在上海常態
化試點合格境內有限合伙人（ＱＤＬＰ）制度等。
　　他認為，外國投資者也關心資金流出和利潤匯回，國內投資者也希望有更多機會投資海外，
這些都有利於中國進一步融入世界經濟體系。所以，應不斷推動合理的資本帳戶雙向開放，允許
資金在合法合規條件下自由流動。

＊中國有更多的政策儲備，使貨幣政策恢復常態＊

　　對於中美貨幣政策走向的對比，盛松成談到，目前中國已經率先成功控制了疫情，穩健的貨
幣政策更加靈活適度，這與美國等西方國家形成鮮明對照。現在全球主要經濟體貨幣政策離轉向
還比較遠，但可以預見的是，中美不同的貨幣政策措施，將使未來貨幣政策回歸常態的模式也不
同。
　　他指出，美國聯儲局除了加息，只能縮表，而很難提高存款准備金率，因為這會受到兩萬多
家商業銀行的強烈反對。如果聯儲局實施大規模激進縮表，則會對金融和經濟穩定產生巨大衝擊
，並受到政界、商界等多方面制約。而中國人民銀行可以提高存款準備金率和引導市場利率上行
，所以中國有更多的政策儲備，使貨幣政策恢復常態。（ｌｃ）

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