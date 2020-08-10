《午市前瞻》港股反覆向下險守百天線，專家指市場資金漸回傳統股

《經濟通通訊社１０日專訊》上周五（７日）納指結束七連升，創歷史新高後倒跌。騰訊（

００７００）延續跌勢，港股今早低開１５４點，報２４３７６點。科技股沽壓增，加上港交所

（００３８８）跑輸藍籌，港股早段曾最多插２５８點，報２４２７２點，逼近百天線（約２４

２６３）。隨後內地公布上月ＰＰＩ及ＣＰＩ數據皆優於預期，加上濠賭股及中資電訊股撐市，

港股跌幅收窄至２３點，報２４５０８點。最終港股半日收報２４４４３點，跌８７點或跌０﹒

３６％，主板成交７８７﹒４４億元。國企指數報１００２４點，跌３８點或跌０﹒３８％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報３３６８點，升１４點或升０﹒４２％，成交３２９５

﹒９１億元人民幣。深證成份指數報１３５６３點，跌８５點或跌０﹒６２％，成交４０５３﹒

９８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒２２％，報３３﹒２元；港交所（００３８８）跌

１﹒７８％，報３７４﹒６元；建行（００９３９）軟０﹒１８％，報５﹒６８元；中移動（０

０９４１）漲２﹒２３％，報５５﹒０５元；友邦（０１２９９）滑０﹒２１％，報７１元；平

保（０２３１８）微升０﹒５５％，報８２﹒４元。



＊美國打壓微信，騰訊繼續挨沽＊



日前美國計劃禁止國民和機構與騰訊旗下社交媒體微信交易，騰訊上周五（７日）表示正正

審閱有關美國頒布的行政命令的潛在後果，本日延續跌勢，半日挫３﹒３２％，報５１０元。而

其他騰訊系股亦受累，微盟集團（０２０１３）軟０﹒３５％，報１１﹒２０１３

２４元；閱文集團（００７７２）下跌２﹒７２％，報５１﹒８５元；貓眼娛樂（０１８９６）

走低２﹒２５％，報１３﹒９２元；新東方在線（０１７９７）急挫６﹒９％，報３７﹒１元。

美國打壓微信，市場憂會波及其他中資科網企業，科技股受壓，阿里巴巴（０９９８８）跌

２﹒６５％，報２４２﹒６元；網易（０９９９９）挫３﹒３２％，報１４２﹒６元；京東集團

（０９６１８）下滑２﹒２７％，報２４０﹒８元；美團點評（０３６９０）仍升１﹒４４％，

報２２５﹒６元。

受美國非農就業數據提振美元回升，金價創新高後倒跌，金礦股普偏回吐。紫金礦業（０２

８９９）急回吐７﹒８９％，報５﹒０２元；山東黃金（０１７８７）下滑２﹒４７％，報２３

﹒７元；招金礦業（０１８１８）跌４﹒９１％，報９﹒６８元；中國黃金（０２０９９）走低

１﹒１１％，報８﹒０１元；惟靈寶黃金（０３３３０）發盈喜升３﹒５５％，報１﹒４６元。



＊憧憬恢復通關，濠賭股領跑藍籌＊



日前，澳門保安司司長表示，相信很快會有通關好消息公布，濠賭股繼續炒起。銀河娛樂（

０００２７）走高４﹒７５％，報５６﹒２５元，冠藍籌；金沙中國（０１９２８）上揚２﹒０

３％，報３０﹒１元；永利澳門（０１１２８）漲５﹒０２％，報１３﹒８２元；新濠國際（０

０２００）升３﹒６６％，報１５﹒８６元；澳博控股（００８８０）抽升５﹒４２％，報９﹒

７２元。

市場憂慮若禁止蘋果公司使用微信，或導致ｉＰｈｏｎｅ在華銷量下跌，手機設備股普跌。

瑞聲科技（０２０１８）跌５﹒７１％，報５７﹒７５元，為半日表現最差藍籌；舜宇光學（０

２３８２）下滑３﹒３１％，報１４０元；高偉電子（０１４１５）急挫８﹒５８％，報３﹒０

９元；比亞迪電子（００２８５）插９﹒７％，報３０﹒２５元；富智康集團（０２０３８）下

跌１﹒１１％，報０﹒８９元。

受美國打壓，華為下月中旬起將無法生產旗艦麒麟晶片，加上中芯（００９８１）近日遭大

行唱淡，半日挫５﹒６９％，報２８﹒２元。其他芯片股亦走低，華虹半導體（０１３４７）下

滑２﹒５８％，報３４﹒０５元；上海復旦（０１３８５）插８﹒９６％，報１６﹒０６元；康

特隆（０１９１２）走低５﹒６６％，報０﹒５元；中電華大（０００８５）跌１﹒９２％，報

１﹒０２元。



＊黃偉康：大市由新經濟股轉向傳統股，晶片股始「夢醒」需更小心＊



中美角力持續，港股低開後曾急挫欲下試１００天線，惟其後有支持跌幅收窄，安里主席兼

行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，大市現時正由新經濟股漸轉向至傳統股，他形容現時

新經濟股當中的科技股受美方對科技公司的制裁受壓，大大影響板塊表現。但他料即使舊經濟股

有支持，由於新經濟股如騰訊等跌幅將大力拖累恆指，使恆指佔比較低的舊經濟股即使反彈亦未

拉動大市。因此他料大市或會微跌穿１００天線後會有支持，約為２４０００點至２４２００點

，而２５０００關口則有一定阻力。他亦提醒，由於特朗普需為美國大選作準備，因此不排除他

會於１０月份突推出重大消息拉票，投資者需多加小心。

至於晶片股今早則受華為製造芯片受限的消息影響齊挫，黃偉康指，晶片板塊需更先作觀望

，因大市早前對晶片股有一定憧憬，令該板塊炒高，然而現時面對技術研發困難，不少投資者皆

「夢醒」明白行業進展有一定挑戰。而對於有望「染藍」的中芯，他認為雖消息對股價支持不大

。因中芯現時面對三大挑戰，首先其技術能力較其他晶片公司弱，暫只做到２８ｎｍ晶片競爭力

較同業為低；其次為研發新晶片使其毛利率下降，同時其設備亦因而有折舊問題。

現時面對美方制裁，華為未能向台積電的公司取得晶片，市場期待中芯或可取代台積電供貨

予華為，連帶憧憬公司或可獲國家支持。但黃偉康指，中芯對外指將依國際規例行動的回應，反

映出其公司對於以上消息是有一定保留，市場氣氛亦因而受限。因此他料中芯短期於５０天線（

２７﹒５７１元）有支持，３３元為阻力位置。（ｊｃ、ｆｚ）

