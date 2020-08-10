《娥姐錦囊－張賽娥》美國下達封殺令，中資科技股海外拓展受阻

《娥姐錦囊》美國總統特朗普揚言要封殺短片分享應用程式抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，並提

出限期出售要求。他上周四（６日）又簽署行政命令，４５日後禁止美國與ＴｉｋＴｏｋ和通訊

應用程式微信母公司騰訊（００７００）的所有交易。ＴｉｋＴｏｋ正處於兩難困境，從商業角

度來看，既然不能在美國市場經營，出售套現也未嘗不可，但政治上，可能擔心技術或成功方案

被抄襲或外洩，致令ＴｉｋＴｏｋ有其他考量，目前難以評論何為最佳做法，但對於科技使用者

來說，一定是損失。

科技發展一向講求開放性，此前谷歌將平台開放，讓其他人可以下載，並在此基礎上發展，

對科技進步有利，惟現時中美兩大陣營壁壘分明，其他國家亦要選邊站，共容空間收窄，有礙人

類進步，希望未來有關當局，可以訂出遊戲規則，讓各家機構遵守，避免出現兩敗俱傷的情況，

窒礙科技發展。

美國國務卿蓬佩奧日前表示，華府將推出連串針對中國的措施，將不被信任的中國應用程式

於美國應用程式商店下架。他特別提到ＴｉｋＴｏｋ及微信等應用程式，對美國民眾的個人資料

及數據構成嚴重威脅。

除了美國外，日本多地政府亦暫停ＴｉｋＴｏｋ官方帳號，而印度近期也禁用多款中國手機

應用程式。隨著戰線擴大，相信內地科網企業在海外市場的拓展步伐將會減慢，而部分生意額也

可能流失，對科技股之股價構成壓力。

另外，有消息指，美國可能利用金沙中國（０１９２８）、永利澳門（０１１２８）和美高

梅中國（０２２８２）三個澳門賭牌，來換取ＴｉｋＴｏｋ和ＷｅＣｈａｔ的生存空間，特朗普

畢意是一個生意人，不排除他會接受這種做法，主要視乎美國遊說方的勢力，以及利益考慮。（

ｃｌ）



《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

