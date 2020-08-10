【企業盈喜】ＪＳ環球（０１６９１）料中期盈利增至最少１億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》由ＪＳ環球生活（０１６９１）公布，預期截至６月３０日止

中期綜合盈利不少於１億美元，比去年同期綜合盈利２１９萬美元大幅增加近４５倍。

該集團指，綜合盈利大幅增加主因上半年整體收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場增幅顯著

，以及部分商品因暫時性關稅豁免帶來的稅務返還。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

