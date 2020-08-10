【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０﹒５億人幣，買騰訊美團沽中生製藥

《經濟通通訊社１０日專訊》美股上周五個別發展，納指終止七連升。投資者憂慮中美科技

戰升溫，雖然內地７月中國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）連續兩個月錄得按月上升，不過

在龍頭科技股捱沽之下，恆指低開１５４點，開報２４３７６點，甫開跌幅略為收窄，之後重磅

科技股沽壓驟增拖累下，大市跌勢轉急，最多跌２５８點，低見２４２７２，再度回試１００天

線（約２４２６３）附近有支持，午後初段一度倒升４點，見２４５３６點全日高，中尾段又轉

弱，收市跌１５４點或０﹒６３％，報２４３７７。

按額度計算，北水全日淨流入４０﹒５億元人民幣，增加１１６２％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、銀河娛樂（０００２７）；淨賣

出最多的依次是中國生物製藥（０１１７７）、中國銀行（０３９８８）、中芯國際

（００９８１）。

主板成交１３５２﹒８３億元減少２３﹒９％。其中港股通成交２８７﹒４億元，佔總成交

２１﹒２％。



＊騰訊累恆指下跌，北水仍掃近１０億貨＊



騰訊領跌大市，收市跌４﹒８３％報５０２元，北水淨買入９﹒９億元。

美團點評升０﹒２７％報２２３元，北水淨買入７﹒２億元。

銀河娛樂升５﹒５９％報５６﹒７元，北水淨買入２﹒９億元。

中生製藥跌３﹒４％報９﹒３７元，北水淨賣出２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒８９

美團點評 （０３６９０） ７﹒２２

銀河娛樂 （０００２７） ２﹒９１

思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒８０

中國建材 （０３３２３） １﹒０１



淨沽出最多港股：

中國生物製藥 （０１１７７） －２﹒４８

中國銀行 （０３９８８） －２﹒１６

中芯國際 （００９８１） －２﹒１５

比亞迪電子 （００２８５） －１﹒４１

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒５１

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（ｃａ）

