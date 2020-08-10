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即市新聞

10/08/2020 15:19

《美元走勢－羅明立》美匯短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒８７　　　１０５﹒７２　　　１０５﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８０１　　　１﹒１７８１　　　１﹒１７８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０７６　　　１﹒３０５１　　　１﹒３０５９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３９　　　０﹒９１２２　　　０﹒９１３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月非農就業職位增長為１７６﹒３萬份，高於預期的１６０萬，創有紀
錄以來第三高，亦帶動失業率由６月的１１﹒１％回落至１０﹒２％。同期，平均每小時工資按
月增加０﹒２％，高於預期的負０﹒５％，反映就業市場持續復甦。另外，美國６月批發銷售按
月上升８﹒８％，亦高於預期的４﹒９％。美國國會未能就新一輪價值１億美元的救助方案達成
共識。不過，美國總統特朗普於周末簽署行政命令，支持額外失業救濟、推遲工資稅及推遲學生
貸款償還。美匯指數短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落。

＊歐元初步阻力１﹒１８２０＊

　　德國６月工業產出按月上升８﹒９％，高於預期的８﹒１％；同期，法國工業產出按月上升
１２﹒７％，亦高於預期的８﹒９％。另外，德國６月貿易帳為１５６億歐元，高於預期的
１１３億歐元，其中德國經常帳大幅升至２２４億歐元，高於預期的１５０億歐元；同期，法國
貿易帳錄得７９﹒６億赤字，略高於上次的７０﹒５１億歐元。整體而言，歐元區經濟於６月份
有顯著反彈。
　　歐元短線回落至１０天平均線以下，技術走勢可能要進一步調整，但低位吸納策略不變，初
步阻力１﹒１８２０，支持在１﹒１７５０及１﹒１７００，留意２０天線現時在１﹒１６６０
。即市高沽可於１﹒１８３０止損便可。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１７００　　　１﹒１８３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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