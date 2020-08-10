《美元走勢－羅明立》美匯短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒８７ １０５﹒７２ １０５﹒８０

歐元╱美元 １﹒１８０１ １﹒１７８１ １﹒１７８２

英鎊╱美元 １﹒３０７６ １﹒３０５１ １﹒３０５９

美元╱瑞郎 ０﹒９１３９ ０﹒９１２２ ０﹒９１３８

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國７月非農就業職位增長為１７６﹒３萬份，高於預期的１６０萬，創有紀

錄以來第三高，亦帶動失業率由６月的１１﹒１％回落至１０﹒２％。同期，平均每小時工資按

月增加０﹒２％，高於預期的負０﹒５％，反映就業市場持續復甦。另外，美國６月批發銷售按

月上升８﹒８％，亦高於預期的４﹒９％。美國國會未能就新一輪價值１億美元的救助方案達成

共識。不過，美國總統特朗普於周末簽署行政命令，支持額外失業救濟、推遲工資稅及推遲學生

貸款償還。美匯指數短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落。



＊歐元初步阻力１﹒１８２０＊



德國６月工業產出按月上升８﹒９％，高於預期的８﹒１％；同期，法國工業產出按月上升

１２﹒７％，亦高於預期的８﹒９％。另外，德國６月貿易帳為１５６億歐元，高於預期的

１１３億歐元，其中德國經常帳大幅升至２２４億歐元，高於預期的１５０億歐元；同期，法國

貿易帳錄得７９﹒６億赤字，略高於上次的７０﹒５１億歐元。整體而言，歐元區經濟於６月份

有顯著反彈。

歐元短線回落至１０天平均線以下，技術走勢可能要進一步調整，但低位吸納策略不變，初

步阻力１﹒１８２０，支持在１﹒１７５０及１﹒１７００，留意２０天線現時在１﹒１６６０

。即市高沽可於１﹒１８３０止損便可。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８００ １﹒１７００ １﹒１８３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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