《美元走勢－羅明立》美匯短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒８７ １０５﹒７２ １０５﹒８０
歐元╱美元 １﹒１８０１ １﹒１７８１ １﹒１７８２
英鎊╱美元 １﹒３０７６ １﹒３０５１ １﹒３０５９
美元╱瑞郎 ０﹒９１３９ ０﹒９１２２ ０﹒９１３８
美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國７月非農就業職位增長為１７６﹒３萬份，高於預期的１６０萬，創有紀
錄以來第三高，亦帶動失業率由６月的１１﹒１％回落至１０﹒２％。同期，平均每小時工資按
月增加０﹒２％，高於預期的負０﹒５％，反映就業市場持續復甦。另外，美國６月批發銷售按
月上升８﹒８％，亦高於預期的４﹒９％。美國國會未能就新一輪價值１億美元的救助方案達成
共識。不過，美國總統特朗普於周末簽署行政命令，支持額外失業救濟、推遲工資稅及推遲學生
貸款償還。美匯指數短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落。
＊歐元初步阻力１﹒１８２０＊
德國６月工業產出按月上升８﹒９％，高於預期的８﹒１％；同期，法國工業產出按月上升
１２﹒７％，亦高於預期的８﹒９％。另外，德國６月貿易帳為１５６億歐元，高於預期的
１１３億歐元，其中德國經常帳大幅升至２２４億歐元，高於預期的１５０億歐元；同期，法國
貿易帳錄得７９﹒６億赤字，略高於上次的７０﹒５１億歐元。整體而言，歐元區經濟於６月份
有顯著反彈。
歐元短線回落至１０天平均線以下，技術走勢可能要進一步調整，但低位吸納策略不變，初
步阻力１﹒１８２０，支持在１﹒１７５０及１﹒１７００，留意２０天線現時在１﹒１６６０
。即市高沽可於１﹒１８３０止損便可。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８００ １﹒１７００ １﹒１８３０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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