【新冠肺炎】廣華醫院再多２人初步確診，其中一人３次檢測始發現

公立醫院先後有多名留院病人確診，昨日（９日）廣華醫院再多２人初步確診。

醫管局總行政經理劉家獻表示，一名７０歲、有長期病患的男病人，本月３日因為發燒、肚

痛和嘔吐，入住廣華醫院監察病房，首次病毒檢測呈陰性。翌日男病人情況不穩轉至深切治療部

，經過治療後再轉回監察病房，第二次檢測仍呈陰性。

男病人其後情況穩定，本月６日轉至普通外科病房，惟之後出現喉嚨痛及發燒，上周六（８

日）再轉送監察病房，第三次測試後初步呈陽性，目前在隔離病房接受治療。劉家獻指，該名病

人曾經在外科病房住過兩個病格，有８名病人被列為密切接觸者，其中７人仍留醫，需安排隔離

檢疫；另外一人已出院，會由衛生防護中心會跟進。

劉家獻指，男病人進行的三次檢測均為鼻咽拭子測試，估計入院前可能是處於病毒潛伏期，

所以起初兩次檢測時體內病毒量仍低未能驗出，亦有可能是取樣問題導致。他又指，相信院內感

染可能性不大。

至於昨早不治的８１歲確診男病人，生前曾在７月期間入住廣華醫院內科病房，同一病格的

７５歲男病人經檢測後呈初步陽性，院方將調查兩位病人的基因排序。

劉家獻提到，東區醫院兩名男病人曾入住監察病房同一病格約８小時，院方已為二人體內的

病毒作基因排序分析，發現二人排序不相似。他相信，病房感染機會不大。《香港經濟日報》

