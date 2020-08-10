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10/08/2020 12:00

【立會選戰】傳人大常委或以原班議員延任，４名ＤＱ議員可留低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》全國人大常委會將於明日（１１日）閉幕，消息指，人大常委
會或以原班議員過渡延任為方向，處理香港立法會真空期問題，而４名被取消參選資格的民主派
議員包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，將被允許臨時延長任期。
　　另外，《國旗法》及《國徽法》修正草案，以及涉及港澳律師在粵港澳大灣區執業的議案，
亦會於明日下午表決。（ｂｉ）

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