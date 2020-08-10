【中概焦點】傳華住酒店最快９月來港第二上市，籌最多７８億元

《經濟通通訊社１０日專訊》內地媒體報道，內地連鎖酒店集團華住酒店最快將於本月尋求
通過港交所（０３８８）聆訊，集資最多１０億美元（約７８億港元）。
報道指，華住酒店是繼寶尊電商及百勝中國後，第三隻最快９月完成在港第二上市的中概股
。
華住酒店在２０１０年在美國納指上市。根據官網顯示，旗下酒店品牌包括諾富特（Ｎｏｖ
ｏｔｅｌ）、桔子、宜必思尚品、宜必思（ｉｂｉｓ）、漢庭（Ｈａｎｔｉｎｇ）、海友（Ｈｉ
ＩＮＮ）等。（ｂｉ）
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