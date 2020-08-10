【國安立法】傳入境處已成立新國安部門，處理外國媒體簽證申請

《經濟通通訊社１０日專訊》據《英文虎報》引述消息人士報道，香港入境處已成立新的國
家安全部門，以處理敏感的簽證申請，例如來自外國媒體和台灣組織的申請。
報道稱，外國記者的簽證申請必須經由這個在６月底成立的新部門，例如若一位編輯沒有在
第一次簽證申請時，提到其工作職責中有報道成份，未來如果發現該編輯在報道一場抗議示威活
動，該名人士的簽證續期申請可能會被推遲或拒絕。（ｃｗ）
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