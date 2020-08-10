【國安立法】證監會：注視制裁措施對金融市場之影響

《經濟通通訊社１０日專訊》證監會表示，美國政府於８月７日，宣布對香港和中國內地的
個別人士實施制裁。證監會正密切注視這些制裁措施對中介人的運作、投資者的利益，以及香港
金融市場的穩定和秩序可能帶來的影響。
證監會指，中介人在考慮這些制裁措施的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業
務及商業風險。證監會期望任何應對制裁的措施，都具必要性和能秉持公平的原則，並以維護客
戶的最佳利益及確保市場廉潔穩健為依歸。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情08/08/2020
【國安立法】港府斥所謂制裁卑劣無恥，港澳辦指美方干擾一國兩制
|香港政情08/08/2020
【國安立法】美國制裁林鄭等11名中港官員 凍結在美資產
|財經熱話07/08/2020
【長和績後】長和長實重組後首次削息 券商大感意外紛降目標價
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|財經熱話07/08/2020
《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制 港股全周反覆跌63點
|財經熱話07/08/2020
《嚟緊炒D乜》港視EBITDA轉正或提早達成 股價有望再破頂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰