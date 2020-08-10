【國安立法】證監會：注視制裁措施對金融市場之影響

《經濟通通訊社１０日專訊》證監會表示，美國政府於８月７日，宣布對香港和中國內地的

個別人士實施制裁。證監會正密切注視這些制裁措施對中介人的運作、投資者的利益，以及香港

金融市場的穩定和秩序可能帶來的影響。

證監會指，中介人在考慮這些制裁措施的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業

務及商業風險。證監會期望任何應對制裁的措施，都具必要性和能秉持公平的原則，並以維護客

戶的最佳利益及確保市場廉潔穩健為依歸。（ｃｌ）

