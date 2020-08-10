【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ開業不足十天，申請開戶已破萬

《經濟通通訊社１０日專訊》港產虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ（匯立銀行）表示，該行

正式開業不足十天，總申請開戶人數衝破一萬人，並已有超過８２００人次參與ＧｏＳａｖｅ定

期存款賺取高息，而ＷｅＬａｂ Ｄｅｂｉｔ Ｃａｒｄ８％現金回贈亦因反應熱烈，優惠期將

延長至今年９月底。

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ行政總裁謝學海表示，至今首一萬位開戶客群年齡由１８至８３歲，

當中超過七成為２０至３９歲，最年長的８３歲銀髮族客戶，只用了５分鐘透過手機成功開戶。

此外，有超過６０％客戶使用了兩個或以上的ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ產品，亦有超過７０％客戶

透過手機使用轉數快（ＦＰＳ）處理現金轉帳。

有別於傳統銀行，ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ用戶在成功開戶之後，可立即在手機程式內以虛擬

銀行卡的形式在網上購物，而在使用ＷｅＬａｂ Ｄｅｂｉｔ Ｃａｒｄ的客戶中，超過六成半

是高交易量客戶，經常以ＷｅＬａｂ Ｄｅｂｉｔ Ｃａｒｄ簽帳。此外，過去十天，香港處於

新一輪疫情，令網上消費交易量比試業期間大幅上升一倍，接近六成簽帳為網上交易。

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ的投資者包括馬來西亞國家主權基金（Ｋｈａｚａｎａｈ

Ｎａｓｉｏｎａｌ Ｂｅｒｈａｄ）、長江和記旗下ＴＯＭ集團（２３８３）、世界銀行集團

成員國際金融公司、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、歐洲大型銀行ＩＮＧ等等。（ｃｌ）

