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即市新聞

10/08/2020 15:19

【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ開業不足十天，申請開戶已破萬

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港產虛擬銀行ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ（匯立銀行）表示，該行
正式開業不足十天，總申請開戶人數衝破一萬人，並已有超過８２００人次參與ＧｏＳａｖｅ定
期存款賺取高息，而ＷｅＬａｂ　Ｄｅｂｉｔ　Ｃａｒｄ８％現金回贈亦因反應熱烈，優惠期將
延長至今年９月底。
　　ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ行政總裁謝學海表示，至今首一萬位開戶客群年齡由１８至８３歲，
當中超過七成為２０至３９歲，最年長的８３歲銀髮族客戶，只用了５分鐘透過手機成功開戶。
此外，有超過６０％客戶使用了兩個或以上的ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ產品，亦有超過７０％客戶
透過手機使用轉數快（ＦＰＳ）處理現金轉帳。
　　有別於傳統銀行，ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ用戶在成功開戶之後，可立即在手機程式內以虛擬
銀行卡的形式在網上購物，而在使用ＷｅＬａｂ　Ｄｅｂｉｔ　Ｃａｒｄ的客戶中，超過六成半
是高交易量客戶，經常以ＷｅＬａｂ　Ｄｅｂｉｔ　Ｃａｒｄ簽帳。此外，過去十天，香港處於
新一輪疫情，令網上消費交易量比試業期間大幅上升一倍，接近六成簽帳為網上交易。
　　ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ的投資者包括馬來西亞國家主權基金（Ｋｈａｚａｎａｈ
　Ｎａｓｉｏｎａｌ　Ｂｅｒｈａｄ）、長江和記旗下ＴＯＭ集團（２３８３）、世界銀行集團
成員國際金融公司、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、歐洲大型銀行ＩＮＧ等等。（ｃｌ）

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