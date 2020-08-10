【夜期時段】即月期指最新報２４４２９點，升２３點，高水５２點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４２２點，升１６點，高水
４５點，最新報２４４２９點，升２３點，高水５２點，合約成交３６５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９９９９點，跌６點，高水８點，最新報１００１２點，升
７點，高水２１點，合約成交４９６張。
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