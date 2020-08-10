希慎（１４）上半年盈轉虧２６﹒２６億，派中期息２７仙

《經濟通通訊社１０日專訊》希慎（０００１４）截至今年６月底止中期業績由盈轉虧，錄
得應佔虧損２６﹒２６億元，去年同期則賺２７﹒８３億元；每股基本虧損２５２仙，派中期息
２７仙，按年持平。
期內，營業額為１９﹒８１億元，按年跌５﹒０３％；基本溢利為１３﹒４６億元，按年跌
３﹒４％；經常性基本溢利則按年跌３﹒４％至１３﹒４６億元。
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情10/08/2020
【國安立法】警方國安處拘捕黎智英及壹傳媒高層 涉勾結欺詐等罪
|財經熱話10/08/2020
【封殺微信】蘋果手機若缺微信恐拖累在華銷售 一眾概念股齊捱沽
|FOCUS10/08/2020
【FOCUS】「知己知彼」反華合奏 花旗國兩智庫露線索
|開市Good Morning10/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊500元下考慮分注吸
|香港政情08/08/2020
【國安立法】港府斥所謂制裁卑劣無恥 港澳辦指美方干擾一國兩制
|香港政情08/08/2020
【國安立法】美國制裁林鄭等11名中港官員 凍結在美資產
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰