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10/08/2020 12:24

希慎（１４）上半年盈轉虧２６﹒２６億，派中期息２７仙

　　《經濟通通訊社１０日專訊》希慎（０００１４）截至今年６月底止中期業績由盈轉虧，錄
得應佔虧損２６﹒２６億元，去年同期則賺２７﹒８３億元；每股基本虧損２５２仙，派中期息
２７仙，按年持平。
　　期內，營業額為１９﹒８１億元，按年跌５﹒０３％；基本溢利為１３﹒４６億元，按年跌
３﹒４％；經常性基本溢利則按年跌３﹒４％至１３﹒４６億元。

　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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