【企業盈喜】澳能建設料中期溢利將按年增加最多１﹒８倍

《經濟通通訊社１０日專訊》澳能建設（０１１８３）公布，預期截至今年６月底止六個月

，溢利將按年增加約１７０％至１８０％，主要由於期內集團合約總額及可確認收入大幅增加。

公司續指，上半年公司獲得超過１０份合約，總價值超過７﹒５億澳門元。儘管今年初全球

爆發新型冠狀病毒，導致澳門賭場及其他娛樂場所的短期停業，但對澳門建築市場的影響相對較

小。由於公司部分施工團隊來自澳門以及未受疫情嚴重影響的內地省市，因此對項目進度的影響

亦有限。（ｙｗ）

