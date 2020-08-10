【企業盈警】迅捷環球料中期盈轉虧，錄淨虧損最多１﹒３５億

《經濟通通訊社１０日專訊》迅捷環球控股（００５４０）公布，預計截至今年６月底止將

錄得淨虧損介乎約１﹒１５億元至１﹒３５億元，去年同期則錄得淨利潤４７０萬元，主要由於

集團預計就於去年收購翰盈國際計提商譽減值撥備介乎１億至１﹒１億元，以及新冠狀病毒對宏

觀經濟造成影響，導致市場情緒疲弱、出貨延遲及訂單取消而造成期內收益減少。

然而，上述商譽減值撥備為非現金項目，且對集團的現金流量、運營或流動資金狀況不會造

成影響。（ｙｗ）

