【國安立法】梁振英：壹傳媒大樓不是法外之地及外國租界

《經濟通通訊社１０日專訊》今早逾百名警員進入壹傳媒（００２８２）將軍澳工業邨的總
部調查，全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體表示，壹傳媒大樓不是法外之地及外國租界
，亦建議「所有拿過黎智英錢的政黨、其他組織和個人，為此事發聲之前，申報利益。」
他續指，請民主黨、公民黨和記協，看看去年６月５日澳洲警方對澳洲廣播公司（ＡＢＣ）
總部的搜查。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情10/08/2020
【國安立法】警方國安處拘捕黎智英及壹傳媒高層 涉勾結欺詐等罪
|財經熱話10/08/2020
【封殺微信】蘋果手機若缺微信恐拖累在華銷售 一眾概念股齊捱沽
|FOCUS10/08/2020
【FOCUS】「知己知彼」反華合奏 花旗國兩智庫露線索
|開市Good Morning10/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊500元下考慮分注吸
|香港政情08/08/2020
【國安立法】港府斥所謂制裁卑劣無恥 港澳辦指美方干擾一國兩制
|香港政情08/08/2020
【國安立法】美國制裁林鄭等11名中港官員 凍結在美資產
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰