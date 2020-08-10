【國安立法】梁振英：壹傳媒大樓不是法外之地及外國租界

《經濟通通訊社１０日專訊》今早逾百名警員進入壹傳媒（００２８２）將軍澳工業邨的總

部調查，全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體表示，壹傳媒大樓不是法外之地及外國租界

，亦建議「所有拿過黎智英錢的政黨、其他組織和個人，為此事發聲之前，申報利益。」

他續指，請民主黨、公民黨和記協，看看去年６月５日澳洲警方對澳洲廣播公司（ＡＢＣ）

總部的搜查。（ｂｎ）

