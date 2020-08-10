【新冠肺炎】宏利香港料當疫情穩定，銷售將迅速恢復

《經濟通通訊社１０日專訊》宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，宏利香港第二季年

度化保費等值銷售額按年下跌８％至１４億元。季內因應２０１９冠狀病毒病疫情實施的出入境

限制措施，導致內地訪港客戶的銷售額下跌，但來自本地客戶的需求錄得增長，則抵銷了部分跌

幅。撇除內地訪港客戶方面的銷售，公司第二季年度化保費等值銷售額應可錄得１４％的增幅。



＊有信心第四季表現優於同業，料代理人數將有雙位數增長＊



戴明鈞在宏利香港上半年業績媒體電話會議中表示，公司上半年業績錄得強勁增長，但踏入

下半年初，銷售方面開始面臨挑戰，難以預料下半年的表現，但公司財務狀況維持穩健，而且執

行能力強，有信心表現仍將錄得強勁增長，並且將優於同業。

此外，公司第二季代理人數有輕微下跌，他解釋，主要是由於受新型冠狀病毒肺炎疫情影響

，政府實施的社交距離措施，導致代理人培訓進度受阻，但仍對未來代理人數增長持正面看法，

預料未來將錄雙位數增長。



＊近日確診數字回落，料將出現６月份時的復甦＊



首席財務總監梁犖舜補充指，目前仍有大量的不確定性，疫情仍有變化，但見近日確診數字

開始有所回落，相信銷售將會出現６月時的復甦。當疫情穩定下來時，他認為保險市場將會有迅

速恢復。同樣，在疫情受控後，本港的封鎖等措施放寬，內地訪港客戶方面的銷售相信亦將會迅

速回復。（ｓｋ）

