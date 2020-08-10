【企業盈警】鵬程亞洲料中期盈轉虧蝕至少九千萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》鵬程亞洲（００９３６）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期將盈轉虧，錄得介乎９０００萬至１﹒１億元虧損，而去年同期則錄得６３００萬元純利。
公司指，預期盈轉虧，主要由於集團就出售佳誠投資產生虧損約６８００萬元；集團就出租
及服務塔式起重機簽立若干新合同，惟由於爆發新型冠狀病毒疫症，塔式起重機承租人將其業務
營運推遲並因此導致塔式起重機延遲投入服務；以及股東貸款的利息開支約９００萬元。
（ｓｋ）
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