《小傳日記》ＱＱ被封眼光光，缸友拋貨心慌慌！

《小傳日記》上星期花旗國魚缸個別發展，納指結束７連升。主要係「孖屐」擔心侵侵點名

針對科網巨企，向美企發出禁制令，大家都唔清楚佢仲有咩後著。神州就話花旗國今次係搬起石

頭砸自己腳，砸唔砸得中隻腳仲未知，但中美關係轉差，香江魚缸注定無好運行，今日重磅科技

股全部潛水，缸友們排隊沽ＱＱ（００７００），差啲又見５００蚊。就算神州通脹回升並高過

預期，大市都持續受壓，最低見過２４２７２，挫２５８點，好彩百天線上面仲有買盤護航，大

市仲一度轉升。不過臨收市前跌幅又拉返大，最終魚缸收報２４３７７，下跌１５４點或跌近１

巴仙，主板成交１３５２﹒８３億銀。國企指數報９９９０，下跌７２點或跌近１巴仙。恆生科

技指數明顯跑輸大市，收報７１７６點，挫２１點或跌近３巴仙。

神州Ａ場表現醒神，上證綜指報３３７９，上升２５點或上升０﹒７５％；深證成指報１３

６５７，上升８點或上升０﹒０６％。兩市全日成交１１５７６億銀人仔，連續第九日突破萬億

。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）彈近１巴仙，報３３﹒１銀；生發發（００３８８）

跌近２巴仙，報３７４銀；中移動（００９４１）走高近２巴仙，報５４﹒８銀；ＡＩＡ （０

１２９９）跪低近半巴仙，報７０﹒８５銀；建行（００９３９）滑一格，報５﹒６８銀。



＊ＱＱ危危乎相關股嗚呼，科指股潛水軟件股敗退＊



據報花旗國將會封殺ＱＱ係當地業務，雖然有分析就話啦，微信係外國業務佔整體收入好少

，不過唔少缸友似乎先沽貨再講，ＱＱ（００７００）挫近半成，報５０２元；閱文集團（００

７７２）跌近２巴仙，報５２﹒２５銀；同程藝龍（００７８０）跌逾半巴仙，報１４﹒８２銀

；易鑫集團（０２８５８）同樣跌近半巴仙，報１﹒９７銀。

神州上月ＰＰＩ同ＣＰＩ數據雖然好過預期，不過對魚缸似乎無咩刺激作用，特別係科指股

跌到一仆一碌，入面大部分股份幾乎向下發展，比亞迪電子（００２８５）潛水逾７巴仙，報３

１銀；新東方在線（０１７９７）回吐逾６巴仙，報３７﹒４５銀；心動公司（０２４００）跌

逾３巴仙，報４４﹒３銀；平安好醫生（０１８３３）跌低近３巴仙，報１２５﹒５銀；阿里巴

巴（０９９８８）潛近３巴仙，報２４２﹒４銀。



＊手機無微信神州客唔用，中芯遭唱淡股價真係慘＊



對ＱＱ嘅封殺雖然話影響唔大，但身邊嘅手機佬就慘囉，因為神州手機裝唔到微信就等於部

機廢咗，蘋果相關手機立即回吐，「孖寶」瑞聲科技（０２０１８）瀉近６巴仙，報５７﹒８銀

；舜宇光學（０２３８２）跌近３巴仙，報１４０﹒７銀；高偉電子（０１４１５）潛水近７巴

仙，報３﹒１６銀；丘鈦科技（０１４７８）跌逾３巴仙，報１０﹒１４銀；富智康（０２０３

８）下挫逾１巴仙，報０﹒８９銀。

但因為花旗國制裁升級，華為將於９月１５日起無法生產旗艦麒麟晶片，芯片股今日全部都

向下發展，連帶中芯（００９８１）都被三間行唱淡，真係陰功豬，中芯急瀉逾７巴仙，報２７

﹒８銀；華虹半導體（０１３４７）跪低近２巴仙，報３４﹒３銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２

）微跌唔夠半巴仙，報９１﹒９５銀；上海復旦（０１３８５）急瀉近一成，報１５﹒９２銀；

中電華大科技（０００８５）跌逾３巴仙，報１銀。



＊期金價回頭金佬跌到嘔，馬交就開關賭仔開心彈＊



美元反彈，金價即受壓，今日一度跌穿２０２０美元，現貨金目前在每盎司２０３０元水平

徘徊，金佬今日都頭耷耷，山東金（０１７８７）跌低逾３巴仙，報２３﹒５銀；招金（０１８

１８）潛水逾半成，報９﹒６６銀；中國黃金國際（０２０９９）走低逾２巴仙，報７﹒９２銀

；紫金礦業（０２８９９）唔見近６巴仙，報５﹒１５銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）插

水近２巴仙，報１４８０銀；兩倍槓桿ＦＬ二嘅南方黃金（０７２９９）下滑３巴仙，報１０﹒

４６銀。

「孖屐」憧憬８月１２號恢復全國到來澳門的商務及探親簽證。澳門保安司司長黃少澤上個

禮拜話，與神州恢復正常通關的進展良好，相信很快有好消息公布。消息令賭佬普遍飛高！金沙

（０１９２８）鏟高近２巴仙，報３０銀；銀娛（０００２７）跳高近６巴仙，報 ５６﹒７銀

；新濠國際（００２００）飛逾３巴仙，報１５﹒７８銀；永利澳門（０１１２８）鏟高逾３巴

仙，報１３﹒５８銀；美高梅（０２２８２）跳近３巴仙，報９﹒８６銀；澳博（００８８０）

彈上近半成，報９﹒６７銀。請請！



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