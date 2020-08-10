騰訊再瀉挫近５％，港股跌１５４點收２４３７７，科指挫２１０點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國政府上周五（７日）以《香港人權法》的授權，宣布制裁

香港及中國１１名高級官員，其中包括特首林鄭月娥。中美交惡，受消息影響，騰訊

（００７００）延續跌勢，港股今早低開１５４點，報２４３７６點。市場憂慮微信禁令影響

ｉＰｈｏｎｅ出貨量，手機孖寶沽壓亦重，拖累恆指跌幅擴大至２５８點報２４２７２點，險守

百天線（２４２６３點）；午後在濠賭及中資電訊股撐市下曾輕微倒升４點報２４５３６，惟未

能企穩，收跌１５４點或０﹒６３％報２４３７７點，主板成交１３５２﹒８３億元跌近２４％

，反映恐慌情緒有所降溫。

重磅股方面，匯控（００００５）旗下匯豐銀行（中國）因涉及未經客戶授權進行徵信查詢

，遭人行罰款４５萬元人幣，匯控仍逆市升０﹒９１％，報３３﹒１元；港交所（００３８８）

跌１﹒９４％，報３７４元；建行（００９３９）軟０﹒１８％，報５﹒６８元；友邦

（０１２９９）跌０﹒４２％，報７０﹒８５元。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指收報３３７９點，升２５點或０﹒７５％；深證成指報

１３６５７點，升８點或０﹒０６％，總成交１１５７６﹒１２億人幣。



＊封殺微訊料累ｉＰｈｏｎｅ出價量跌，瑞聲收挫逾５％＊



股王騰訊仍然受累美國封殺微信拖累，跌４﹒８３％，報５０２元；同系的同程藝龍

（００７８０）跌０﹒５４％，報１４﹒８２元；易鑫集團（０２８５８）跌０﹒５１％，報

１﹒９７元。傳新東方在綫（０１７９７）母企已撰定三間銀行安排其在港第二上市，或集資至

少１０億美元，新東方在綫仍跌６﹒０２％，報３７﹒４５元。

有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤預計，若蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ移除

微信，將令ｉＰｈｏｎｅ出貨量減少２５至３０％，建議投資者減持蘋果供應鏈股票。蘋果零件

供應商普遍走低，瑞聲（０２０１８）走低５﹒６３％，報５７﹒８元；高偉電子

（０１４１５）跌６﹒５１％，報３﹒１６元；比亞迪電子（００２８５）挫７﹒４６％，報

３１元；聯想集團（００９９２）軟０﹒８５％，報４﹒６９元。舜宇（０２３８２）亦跌

２﹒８３％，報１４０﹒７元。

恆生科技指數今日收跌２１０點或２﹒８５％報７１７６點，跑輸恆指。部分成分股明日公

布中期績，閱文（００７７２）跌１﹒９７％，報５２﹒２５元；華虹半導體（０１３４７）跌

１﹒８６％，報３４﹒３元；鴻騰精密（０６０８８）跌２﹒７１％，報３﹒５９元；網易

（０９９９９）跌２﹒１７％，報１４４﹒３元。



＊廣電股份申報登記，三大電訊商走高＊



國家市場監督管理總局日前公布的「企業名稱申報登記公告」中顯示，廣電股份已經向當局

申報登記。據消息指，廣電股份為廣電５Ｇ的「全國一網」股份公司，並計劃於今年組建掛牌。

中移動（００９４１）升１﹒７６％，報５４﹒８元；中聯通（００７６２）升１﹒８４％，報

４﹒４３元；中電信（００７２８）微升０﹒４４％，報２﹒２９元。中國鐵塔（００７８８）

軟０﹒６６％，報１﹒５１元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌１﹒２７％，報１４﹒０４元。

日前，《澳門電台》引述澳門保安司司長黃少澤表示，特區政府統籌各司與內地有序溝通恢

復正常通關，目前有關工作順暢，相信很快會有好消息公布。濠賭股反彈，銀娛（０００２７）

走高５﹒５９％，報５６﹒７元，為本日表現最佳藍籌；金沙（０１９２８）升１﹒６９％，報

３０元；新濠國際（００２００）揚３﹒１４％，報１５﹒７８元；澳博（００８８０）走高

４﹒８８％，報９﹒６７元；美高梅（０２２８２）升２﹒７１％，報９﹒８６元。



＊壹傳媒破底爆升，安樂工程跌２％＊



希慎興業（０００１４）公布中期業績，半年盈轉虧損２６﹒２６億元，但可維持派中期息

２７仙，收升２％，報２２﹒９５元。領展（００８２３）將「商戶同舟計劃」金額倍增至６億

元，是２月中以來第２次將計劃規模加碼，領展跌０﹒８１％，報６０﹒９元。恆地

（０００１２）升０﹒６９％，報２９﹒１元；新地（０００１６）升０﹒３７％，報

９４﹒９５元。

９４﹒９５元。

焦點個股方面，美國公布制裁不足三日，壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英及多名高層，

今早被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，逾百名警員進入壹傳媒位於將軍澳的總部調查，壹

傳媒早上破底，低見０﹒０７５元；其後，有賣盤追入，一度飆升逾３４４％，收漲

１８３﹒３３％，報０﹒２５５元，全日成交高逾３﹒９４億元。毛記葵涌（０１７１６）亦升

４７﹒０６％，報０﹒７５元。至於鄭若驊丈夫潘樂陶為主席的安樂工程（０１９７７）跌

２﹒０４％，報０﹒９６元。（ｎｓ）（ｚｚ）

