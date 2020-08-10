《每周華語－黃溢華》金銀價升、經濟停滯、往負息走、美蘇長波

《每周華語》平衡疫情的影響與重啟經濟非件易事。各國有自身的不同局限性及制度，因而

「成本」各異，筆者以為，不宜盲目直接比較。「有效用的疫苗」仍未面世！目下全球政經活動

停滯下來，相信息率仍見下移。



２００８╱２０１２年美次按危機╱歐債及歐元災難，不只有伯南克及時推出任印，印度央

行於１０５０美元大手買入「ＩＭＦ」沽出的百噸黃金，使「ＩＭＦ」多了「子彈」去支持希臘

等南歐國家。金價多年前自高位回落，下破１３５０╱１５５０美元，後險守１０５０╱

１１００美元區，牛皮多年，近一年又起步，上周升破了２０００美元，近月見期油跌見「負」

３７美元，近日升回接近５０美元，相對金甚而銀，油價即使由「負」轉「正」，亦遠不及金價

打破多年的「大牛皮」格局，步入新的升浪，而銀價上兩周也見往上跟上了。經濟在全球疫情之

下，幸有全球大小央行再大量任印且推出前所未有的各項支援大中小企業的政策。但任印再加

「負」息機會存在。事實上，疫情之下，國際貿易甚而各自的本土經濟都失支持且形勢惡劣。各

大國的財赤又再三暴增，而政府╱企業個人收入必收縮。上半年，中國經濟增長交出了「正」數

成績，而美英歐日等大國╱地區，經濟「負」增長，且又遇上疫情反彈，相信２０２０年下半年

甚而２０２１年，即使有「好」消息，疫苗及時「推」出，「Ｖ」型反彈有限且大形勢仍以「Ｕ

」型發展為本了。



中國有自身的經濟運行格局，有「正」增長「好、好、好」，但失去全球的經濟互通、來往

、經濟格局多少面對不肯定性且不可能有太快的全面調整。信貸形勢，全球都不見樂觀。不幸各

大國多了政治地緣的不同見解與爭奪，又有１１月重要的美國大選。民調「不利」特朗普，不代

表特朗普１１月會落敗。即使拜登入主白宮，美中「和好」亦不可能有持續全面「Ｖ」型回升。

且拜登一旦當選，有機亦有失，自必然也，不可一面倒看好。目下疫苗「之戰」，不一定有贏家

，因為可能最終無有效的疫苗存在也。如是者，疫情即時不失控不再惡化，全球出現「負」息不

足為奇。美元地位仍可維持，但金銀商品價甚而食品價格有可能急升。相反，有疫苗，有足夠供

應，２０２１年的全球經濟形勢可大幅改善。



特朗普作風不是１９８０年代的美列根總統。１９６０年代，甘乃迪力敵蘇聯的核彈威嚇，

１９６０╱１９９３年的卅多年，美英歐把冷戰結束，而蘇共總書記訪華，對鄧小平先生亦提出

蘇聯放棄共產主義。今天新中國已有新的治國理念。但１４億人口的大國，再有實力也面對食╱

住╱行╱工作及外來的地緣壓力。簡言之，即使「無」全球疫情，中國面對巨大的壓力：例如未

來廿╱卅年，中國老年化使生產力有很大的考驗。生產力有必要全面提升，那麼科研╱科技╱應

用必須及時到位，才可以提升中國中長期的生產力。



圓月之夜甚多。２００９年友人影下月圓的一刻（１１月），次按╱歐債影響甚為巨大，正

是「月有陰晴圓缺」也。花無日日紅，全球經濟收縮，１９００╱１９３０年代是也，而

１９３０╱１９４０年的１０年，世局大亂，美國採取「自我孤立」主義。當時甘乃迪（家族）

甚為支持，但珍珠港之後，美向日宣戰，甘乃迪參軍，在太平洋成為艦長（ＰＴ １０９），差

點兒失去生命，卻因而成為英雄也。參選成為總統，１９６０年力敵前蘇聯的核威嚇。１９６０

╱１９９０年卅年，美蘇由深海鬥至月球╱火星。最終，美英歐取勝。１９９０╱２００２的

１０年，「新」俄國經濟甚差又失去所有加盟共和國！今天，終形成普京主義，但與英美歐日仍

未見「友好」。克里米亞「本」為俄人給「烏克蘭」的「禮物」。當年為「兄弟」國，因而今北

約「入」烏克蘭者，克里米亞又怎可以「視」為一重要的黑海「禮物」乎？背景╱歷史長波必須

考慮。不可只看表面的行為便輕易下定論為要。俄人處事，直接且不用「口水」多的策略：出兵

「取回」克里米亞亦見保護自身黑海的地緣形勢。大國各說各話，不無因由。



要更多明白蘇共７０年，「ＤＭＩ ＴＲＩ ＶＯＬＫＯＧＯＮＯＶ」的著作「Ｔｈｅ

Ｒｉｓｅ ＆ Ｆａｌｌ ｏｆ Ｔｈｅ Ｓｏｖｉｅｔ Ｅｍｐｉｒｅ」不可不看。１９８１

年１月列根就任美總統，此刻結束美蘇冷戰已到終極一戰（ＥＮＤ ＧＡＭＥ ＳＴＡＧＥ）。

甘乃迪把美國由「孤立」主義轉向積極對外，力敵蘇聯，１９７０年多了尼克遜推動中美「合作

」：蘇聯敗陣終於解體不無因由。



世事如棋局局新！全球化急慢了下來。各國的出口及生產鏈都大受影響，近周美匯又再下滑

，美儲局年底前後可能再「降息」。今時今日，經濟「向好」，見股債樓市有好的表現╱支持。

但「ＧＤＰ」急冷卻，失業率仍處於差的方向，收入大減之下，相信極低息有可能起「相反」作

用。「浮沙」經濟已形成，各國靠本土經濟及「ＱＥ」力撐，而全球失去實體經濟，已形成「浮

沙」本質的多極經濟了。《資深市場人士 黃溢華》



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