《鍾之日記》中美制裁升級，魚缸難逃一跌

《鍾之日記》８月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國總統大選１１月如期進行，共和黨領導的美國政府為求連任，近期對中國連番施壓。繼

向中國科技企業祭出禁令，美國上周五（７日）以《香港人權法》的授權，宣布就香港問題制裁

１１名香港現任、前任官員，以及內地涉港官員，包括香港行政長官林鄭月娥。

中國外交部發言人趙立堅今日下午宣布，針對美方錯誤行徑，決定從即日起，對在涉港問題

上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯等１１人

實施制裁。

中美交惡，港股今早低開１５４點，報２４３７６點。市場憂慮騰訊（００７００）微信禁

令影響ｉＰｈｏｎｅ出貨量，手機孖寶沽壓亦重，拖累恆指跌幅擴大至２５８點報２４２７２點

，恆指收跌１５４點或０﹒６３％報２４３７７點，主板成交１３５２﹒８３億跌近２４％。



＊ＣＰＩ創三個月高，Ａ場三千四無功而回＊



內地７月ＣＰＩ同比漲２﹒７％，高於市場預期的２﹒６％，並創下三個月高點，分析指受

洪澇災害和局部疫情反彈等影響，７月食品價格漲幅擴大，帶動當月ＣＰＩ同比升幅擴大，不過

核心ＣＰＩ漲幅明顯回落，表明真實需求仍偏弱；而經濟活動復甦繼續推動ＰＰＩ回升，７月

ＰＰＩ同比降幅收窄至２﹒４％，優於市場預期的跌２﹒５％。

滬深股市今早低開，券商股跌幅顯著，ＣＰＩ及ＰＰＩ數據公布後，金融及地產板塊回升扶

持，滬綜指收復跌勢，半日內倒升，午後升幅一度超過１％，高見３３９９﹒９３點，可惜難過

三千四關，升幅回落，全日收市報３３７９﹒２５點，仍升０﹒７５％。蘋概股急跌，創業板指

軟０﹒５３％。兩市全日成交１１５７６億人民幣，連續第九日突破萬億元，較上個交易日減少

８﹒３％。



＊蘋果若在華禁微信，銷售插華為得利＊



中美關係近期劍拔弩張，美國總統特朗普上周簽署行政命令將禁止與騰訊的微信進行任何交

易。有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤表示，蘋果有可能被迫在全球的Ａｐｐ

Ｓｔｏｒｅ上將微信下架。考慮到內地日常生活上高度依賴微信，若出現此情況，他估計

ｉＰｈｏｎｅ年出貨量將因此而下調２５至３０％，並建議投資者有條件減持蘋果供應鏈股份。

早前印度以威脅國家安全及主權為由，下令Ｇｏｏｇｌｅ及蘋果將微信、抖音等中國應用程

式下架。印度的禁令當然只適用於當地，若美國的禁令僅移除美國Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ 上的微

信，郭明錤認為影響則只局限於在美的微信使用者，ｉＰｈｏｎ年出貨量因而下調３－６％。

而外電報道指，蘋果可能會開放作業系統應對，用戶毋需通過應用程式商店亦可下載應用程

序。但報道強調如果蘋果最後無法解決問題，中國消費者可能轉投華為。

今日蘋概股悉數下跌，比亞迪電子（００２８５）瀉７﹒５％，高偉電子（０１４１５）挫

６﹒５％；手機孖寶齊齊腳軟，瑞聲科技（０２０１８）插５﹒６％，為表現最差藍籌；舜宇光

學（０２３８２）亦跌２﹒８％。

雖花旗、美銀證券等分析均認為，如美國的禁令只針對微信，對騰訊的財務影響很小。惟企

鵝仔今日股價仍顯著受壓，收跌４﹒８％，報５０２元，拖累港股跌１４２點。



＊壹傳媒高層被拘，股價反高潮大漲＊



香港國安處於今早策劃大行動，拘捕了壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、他的兩名兒子

，以及公司四名高層，另外通緝黎智英在海外的助手，他們涉及的罪名包括勾結外國或境外勢力

危害國家安全及串謀欺詐等罪。

受事件影響，壹傳媒股價一度大跌１６﹒７％，但有投資界博客相繼表示，願意買入數十萬

股壹傳媒以示支持，行動獲不少網友支持，結果壹傳媒不但沒有大跌，反倒一度市值暴升３﹒４

倍，總結全日壹傳媒大升１﹒８倍，報０﹒２５５元。

壹傳媒風暴甚至引發其他傳媒股大升，立場親泛民的毛記葵涌（０１７１６）暴升

４７﹒１％；有線寬頻（０１０９７）升１９﹒４％，經濟日報（００４２３）升３﹒９％，東

方報業（０００１８）升２﹒４％，星島（０１１０５）升１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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