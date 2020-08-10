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即市新聞

10/08/2020 08:36

【大國博弈】中證監沒禁止向境外監管提供審計底稿，應循合作渠道

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》美國財政部及證券交易委員會建議總統特
朗普在２０２２年１月前，全面要求不符合美國審計要求的中資企業除牌。
　　美國發布的《關於保護美國投資者防範中國公司重大風險的報告》，針對包括中國在內的美
國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）無法實施檢查的轄區，建議對來自這些轄區的公司提
高上市門檻，加強信息披露要求，強化投資風險提示，並要求已在美上市公司最遲於２０２２年
１月１日前滿足ＰＣＡＯＢ開展檢查的相關要求。
　　中國證監會上述《報告》刊登答記者問。中證監強調，中方從未禁止或阻止相關會計師事務
所向境外監管機構提供審計工作底稿。正如美方報告中提及的，中國證券監管機構迄今已向美國
證券監管機構提供了多家在美上市中國公司的審計工作底稿。中國法律法規要求的實質是，審計
工作底稿等信息交換應通過監管合作渠道進行，這是符合國際慣例的通行做法。
　
＊開展對話合作是解決問題正道＊
　
　　中證監表示，通過對話解決共同關心的問題是實現雙方共贏的唯一途徑，只有這樣，才能為
全球資本市場健康有序運行創造良好的環境。我們始終認為在資本市場高度全球化的今天，加強
上市公司信息披露監管，提升審計師專業操守和執業質量，是保護投資者合法權益的重要手段，
也是全球證券監管機構的共同責任，必須通過加強跨境監管合作加以落實。因此，從雙方這些共
同利益出發，開誠布公地開展對話與合作，才是解決問題的正道。

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