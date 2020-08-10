【中概焦點】搜狐第二季按美國準則扭虧錄純利８００萬美元

《經濟通通訊社１０日專訊》在美上市的中概股搜狐今日公布截至６月３０日未經審計的第

二季度財務報告。期內，總收入為４﹒２１億（美元．下同），較２０１９年同期下降９％，較

上一季度下降３％。按美國通用會計準則，歸於搜狐公司淨虧損為８０００萬元。

第二季在線廣告總收入為２﹒７９億元，按年跌１３％，較上一季度增長６％；品牌廣告收

入為３８００萬元，按年下降１４％，較上一季增長４８％。在線游戲收入１﹒０６億美元，按

年增長４％，較上一季度下降２１％。

搜狐提到，集團在今年４月１７日完成暢游私有化交易，此後暢游的全部利潤或虧損將歸屬

於搜狐公司。２０２０年第二季度，私有化完成後，暢游調整了中國境內子公司的股利分配政策

並補提預提所得稅約８８００萬元。

扣除上述暢游預提所得稅影響後，按美國通用會計準則，歸於集團淨利潤為８００萬元，去

年同期淨虧損為３５００萬元，上季度淨虧損為２０００萬元。

按非美國通用會計準則，在扣除上述暢游預提所得稅影響後，歸於集團淨利潤為１１００萬

元。若進一步扣除搜狗的淨虧損後，歸於搜狐公司的淨利潤為１２００萬元，去年同期淨虧損為

４１００萬元，上季度淨虧損為８００萬元。（ａｃ）

