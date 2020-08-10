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10/08/2020 10:45

【中概焦點】小鵬汽車遞交赴美ＩＰＯ文件，上半年淨虧損８億人幣

　《經濟通通訊社１０日專訊》北京時間８月８日凌晨，小鵬汽車正式向美國證券交易委員會（
ＳＥＣ）遞交了ＩＰＯ文件，申請在紐交所上市，股票代碼為ＸＰＥＶ，承銷商為瑞士信貸、摩
根大通和美銀證券。繼蔚來和理想先後在美國上市後，小鵬汽車或將成為第三家在美上市的中國
新能源汽車製造企業。
　　創立至今，小鵬汽車已經歷了１１輪融資，投資者包括ＩＤＧ　資本、晨興資本、中金資本
等，融資金額或已超過１６３億元（人民幣．下同），其中在Ａ＋輪、Ｂ輪以及日前進行的Ｃ＋
＋輪融資中，阿里巴巴集團（０９９８８）均有參與。
　　此次ＩＰＯ之前，小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為４０﹒９％。其中，小鵬汽車聯合
創始人、董事長及首席執行官何小鵬是公司的最大股東，持股３１﹒６％。淘寶中國控股公司則
是最大的外部股東，持股１４﹒４％，其他主要股東還包括小米（０１８１０）、ＧＧＶ紀源資
本、晨興資本等。
　　小鵬汽車還在ＩＰＯ文件中公布了２０１８年至今年６月３０日的經營情況，從２０１８年
至今年上半年，小鵬汽車的虧損總額達到５８﹒８７億元，其中２０１８年淨虧損１３﹒９９億
元，２０１９年淨虧損３６﹒９２億元，今年上半年淨虧損７﹒９６億元，整體淨虧損處於下降
狀態。（ｗｌ）

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