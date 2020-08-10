《股林淘金－林家亨》中美博弈惹憂慮，科技股率先回吐

《股林淘金》美國上周五（７日）公布的７月份失業率下降至１０﹒２％，比市場預期的

１０﹒６％良好，美股先跌後回升，道指以接近全日高位收市，微升４６點，但多隻科技股跌幅

較多，收市時納指報跌９７點，約０﹒８７％。

上周五美國財政部宣布了制裁香港政府官員的名單，美國港股ＡＤＲ略有回吐，但跌幅溫和

，預計今日（１０日）港股早上有溫和跌幅，可能只得百多點，若恆指跌近保力加通道底線

２４２７６點附近，有一定的投資吸引力，建議在這水平附近吸納優質大市值股份，作短，中線

持有，恆指未來有機會見底反彈。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

