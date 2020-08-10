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10/08/2020 09:37

《股林淘金－林家亨》中美博弈惹憂慮，科技股率先回吐

　　《股林淘金》美國上周五（７日）公布的７月份失業率下降至１０﹒２％，比市場預期的
１０﹒６％良好，美股先跌後回升，道指以接近全日高位收市，微升４６點，但多隻科技股跌幅
較多，收市時納指報跌９７點，約０﹒８７％。
　　上周五美國財政部宣布了制裁香港政府官員的名單，美國港股ＡＤＲ略有回吐，但跌幅溫和
，預計今日（１０日）港股早上有溫和跌幅，可能只得百多點，若恆指跌近保力加通道底線
２４２７６點附近，有一定的投資吸引力，建議在這水平附近吸納優質大市值股份，作短，中線
持有，恆指未來有機會見底反彈。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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