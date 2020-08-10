【聚焦數據】內地７月ＰＰＩ同比跌幅收窄至２﹒４％，優於預期

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，７月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同
比下降２﹒４％，跌幅較６月收窄０﹒６個百分點，亦優於市場預期的收縮２﹒５％。７月
ＰＰＩ環比上漲０﹒４％。工業生產者購進價格同比下降３﹒３％，環比上漲０﹒９％。
１?７月ＰＰＩ比去年同期下降２％，工業生產者購進價格下降２﹒７％。（ｗｌ）
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