【數據解讀】統計局：天氣影響下７月ＣＰＩ環比轉漲，同比漲幅擴

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局發布７月全國ＣＰＩ（居民消費價格指數）數據。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟進行解讀指出，７月ＣＰＩ環比由降轉漲，同比漲幅略有擴

大。



＊ＣＰＩ環比轉漲０﹒６％，洪澇影響下豬肉價格漲逾一成＊



從環比看，７月ＣＰＩ由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒６％。其中，食品價格上漲

２﹒８％，漲幅比上月擴大２﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６２個百分點。

食品中，隨著餐飲服務等逐步恢復，豬肉消費需求持續增加，而多地洪澇災害對生豬調運產

生了一定影響，供給仍然偏緊，豬肉價格上漲１０﹒３％，漲幅比上月擴大６﹒７個百分點；受

不利天氣影響，鮮菜價格上漲６﹒３％，漲幅擴大３﹒５個百分點；由於蛋雞存欄減少，夏季產

蛋率有所下降，雞蛋價格在連續９個月下降後轉漲，上漲４﹒０％；鮮果大量上市，價格繼續下

降４﹒４％，降幅比上月收窄３﹒２個百分點。

非食品價格由上月下降０﹒１％轉為持平。非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油和柴

油價格分別上漲２﹒５％和２﹒７％；暑期出游增多，飛機票和賓館住宿價格分別上漲２﹒９％

和１﹒７％；夏裝折扣力度加大，服裝價格下降０﹒５％。



＊豬肉、鮮菜價同比漲幅擴大，醫療保健略漲＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲

１３﹒２％，漲幅擴大２﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６８個百分點。食品中，豬肉價

格上漲８５﹒７％，漲幅比上月擴大４﹒１個百分點；鮮菜價格上漲７﹒９％，漲幅擴大３﹒７

個百分點；水產品價格上漲４﹒７％，漲幅回落０﹒１個百分點；雞蛋價格下降１６﹒６％，降

幅擴大０﹒８個百分點；鮮果價格下降２７﹒７％，降幅收窄１﹒３個百分點。

非食品價格由上月上漲０﹒３％轉為持平。非食品中，醫療保健價格上漲１﹒６％，交通和

通信價格下降４﹒４％，其中汽油和柴油價格分別下降１５﹒７％和１７﹒５％。

扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點。據

測算，在７月份２﹒７％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為２﹒９個百分點，新漲價

影響約為負０﹒２個百分點。（ｗｌ）

