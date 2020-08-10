【數據解讀】統計局：７月ＰＰＩ環比漲幅持平，汽車製造業轉漲

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局發布７月全國ＰＰＩ（工業生產者出廠價格指數）

數據。國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，７月份，工業生產持續回升，市場需求逐步

回暖，國際大宗商品價格繼續上行。



＊７月ＰＰＩ環比漲幅持平於０﹒４％，汽車製造業價格轉漲＊



從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒４％，漲幅與上月相同。其中，生產資料價格上漲０﹒５％，生

活資料價格上漲０﹒１％，漲幅均與上月相同。從調查的４０個工業行業大類看，價格上漲的有

２１個，比上月減少１個；下降的１５個，增加３個；持平的４個，減少２個。

受國際原油價格持續反彈影響，石油相關行業價格繼續上漲，其中，石油和天然氣開採業價

格上漲１２﹒０％，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲３﹒４％。其他主要行業中，價格漲

幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲３﹒１％，擴大１﹒２個百分點；農副食品加工業

，上漲１﹒０％，擴大０﹒６個百分點。價格漲幅回落的有黑色金屬礦採選業，上漲

２﹒７％，回落０﹒２個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲１﹒１％，回落０﹒８個百

分點。此外，煤炭開採和洗選業、汽車製造業價格均由降轉漲，分別上漲０﹒６％和０﹒１％。



＊石油和天然氣開採價格同比跌幅收窄＊



從同比看，ＰＰＩ下降２﹒４％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點。其中，生產資料價格下

降３﹒５％，降幅收窄０﹒７個百分點；生活資料價格上漲０﹒７％，漲幅擴大０﹒１個百分點

。主要行業價格降幅有所收窄。

其中，石油和天然氣開採業價格下降２７﹒８％，收窄１１﹒３個百分點；石油、煤炭及其

他燃料加工業價格下降１７﹒０％，收窄４﹒６個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降

７﹒５％，收窄０﹒４個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降７﹒４％，收窄１﹒９個百分點；

黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降４﹒６％，收窄０﹒５個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓

延加工業價格由降轉漲，上漲０﹒７％。

據測算，在７月份２﹒４％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０，新漲價影響約

為負２﹒４個百分點。（ｗｌ）

