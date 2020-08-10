【ＦＯＣＵＳ】「知己知彼」反華合奏，花旗國兩智庫露線索

【ＦＯＣＵＳ】花旗國１１月總統大選倒數不足９０日，侵侵內閣的反華大合奏正接近最強

音－－關領事館、淨網行動、制裁港官、閣員訪台……持續的升級舉動強化媒體頭條地位，並悄

悄轉移抗疫、民調的焦點。

所謂「知己知彼」，華府上下的反中牌到底脈絡或主線為何？有「白宮智囊團」之稱的頂尖

保守派智庫－－哈德遜研究所的最新《特朗普政府對華政策指引》報告，以及以預測見長的智庫

－－蘭德公司的最新《中國大戰略：趨勢、軌跡與長期競爭》報告，或有啟示。



＊「麒麟」臨絕響，「華為海洋」或成新目標＊



上周五（７日）受侵侵行政令殃及一度失守５００元大關的騰訊（００７００），周一

（１０日）早市續在不確定性氛圍下續挫逾３％。兩項有關禁止美企與Ｔｉｋｔｏｋ及微信「交

易往來」的行政令措詞模糊，但就被視作華府繼推動中美產業脫勾後，最新謀求數字化脫勾。

就在周末，華為消費者業務ＣＥＯ余承東直認，旗下麒麟（Ｋｉｒｉｎ）晶片下月或成絕響

，因生產受美國制裁無法持續。除了遭圍堵已久的５Ｇ和晶片，在蓬佩奧最新宣布的「淨網行動

」之下，海底光纜項目長度逾６萬公里的「華為海洋」恐成最新針對對象。

華府上下的反中牌到底還有哪些選項？頂尖保守派智庫－－哈德遜研究所本月就發布題為

《特朗普政府對華政策指引》報告，梳理華府就中國的近２００篇政策聲明，或有下一新戰線的

啟示。



＊能源、台灣、非洲、北極、一帶一路或震盪＊



報告在「以強勢姿態與中國接觸」的部分提及，必須在太空擁有統治地位、以全球聯盟應對

中國技術轉讓威脅、拒絕華為技術、擺脫對中國的戰略及關鍵材料的過度依賴、保護美國的能源

基礎設施。

在「自由開放的印太地區及抵制一帶一路」的部分提及，重組軍事力量在印太地區維護美國

利益、美國在印太的經濟遠景、拒絕一帶一路倡議、在「一中」政策下與台灣建立牢固的非正式

關係、新非洲戰略、避免北極或其他地區重蹈南海覆輒。

由此可見，在已現白熱化的太空、華為、南海等對抗領域之外，能源、台灣、非洲、北極、

一帶一路等，恐都有可能成為下一個。



＊碰撞中的競爭對手，政治軍事危機更趨複雜＊



另一以預測見長的智庫蘭德公司（Ｒａｎｄ），其最新《中國大戰略：趨勢、軌跡與長期競

爭》報告更提及美國如何應對２０５０年的中國。

報告認為，中國未來或出現４種發展前景：主宰世界（ｔｒｉｕｍｐｈａｎｔ）、上升發展

（ａｓｃｅｎｄａｎｔ）、陷入停滯（ｓｔａｇｎａｎｔ）及內部崩潰（ｉｍｐｌｏｄｉｎｇ）

，但兩種極端情形（主宰世界或內部崩潰）都不太可能發生。因此，中美中長期關係最有可能由

２０１８年前的平行的合作夥伴（ｐａｒａｌｌｅｌ ｐａｒｔｎｅｒｓ），變為碰撞中的競爭

對手（ｃｏｌｌｉｄｉｎｇ ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒｓ）。

報告特別指，中國仍然希望避免與美國開戰，因為這對商業不利，但２０２０－２０４０年

代的中美政治軍事危機可能比１９９０－２０１０年代更複雜、更難克服。

