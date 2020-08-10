《融天納地－溫天納》從新國策中判斷投資趨勢

《融天納地》環球疫情持續，展望下半年，發達國家及中國以外的其他新興市場將持續處於

較深的衰退局面，未來外需仍將面對較大幅度萎縮，此外，未來替代效應及防疫物資出口趨勢將

逐步放慢，下半年內地出口增長速度有可能明顯減慢，出口的韌性不能過於樂觀，外需拖累或將

進一步顯現，故此內地利好扶持製造業及內需政策將有進一步加碼的可能。



與此同時，上周８月６日，人行發布《二季度貨幣政策執行報告》，對於下一階段貨幣政策

，人行延續第二季度政治局會議表述，穩健的貨幣政策更加靈活適度、精准導向，保持貨幣供應

量和社會融資規模合理增長，完善跨周期設計和調節，處理好穩增長、保就業、調結構、防風險

、控通脹的關係，實現穩增長和防風險長期均衡。



內地貨幣政策再次從總量進入到結構，利率上升正正就是反照趨勢。隨著內地經濟逐漸恢復

，疫情防控的進入到常態化，貨幣政策預計階段性的將繼續從「總量型」進入到「結構型」過程

當中。與政治局會議表述一致，貨幣政策從「逆周期」轉向了「跨周期」，實現穩增長和防風險

長期均衡。



未來一段時候，宏觀槓桿率回到合理水平，風險將繼續釋放。隨著宏觀周期的逐漸改善，

「跨周期」的宏觀政策也意味著從穩增長轉為防風險。參考目前的包商銀行案例，相關風險處置

進入尾聲，將進入「破產申請」階段，剛性兌付的神話已被打破。在未來一段時期，不良貸款將

會持續呈現和上升。在過程中，內地金融體系需向實體經濟讓利。在內地貨幣政策從總量轉向結

構的趨勢下，估計流動性將短暫呈緊。



隨著內地經濟調子逐漸樂觀，貨幣政策寬鬆的繼續邊際上退出，資產定價將面臨一定的壓力

，信用風險亦將一步步放出，為市場帶來一定的波動。作為對應，市場投資喜好或在經濟周期轉

換的過程中同步出現變化，從風險資產逐步轉到商品資產上。故此，投資者的喜好將同步產生變

化，在新經濟持續發展的情況下，避險情緒將同步升溫。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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