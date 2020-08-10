《匯市一周－徐惠芳》非農數據勝預期，美元稍反彈

《匯市一周》本周環球焦點，留意美國７月ＣＰｌ和零售銷售數據。若數據錄得較明顯增長

，對美元有利，觀望周四（１３日）美國政府財政預算和１０年期國庫債券拍賣，目前聯邦政府

公共債務規模已突破２６萬億美元，美國財赤和公共債務大幅飆升，若１０年國庫債券收益率低

於目標價或拍賣成績不及期望，將直接影響美元資產信心。



數據關注周二（１１日）的英國６月三個月ＩＬＯ失業率、德國８月ＺＥＷ經濟景氣指數，

周三（１２日）的紐儲行利率會議、美國７月消費者物價指數年率、美國７月核心消費者物價指

數年率，周四的澳洲７月失業率、歐洲央行７月貨幣政策會議紀錄，周五（１４日）的美國７月

零售銷售月率、美國８月密歇根大學消費者信心指數初值。



美國經濟復甦憂慮增加，拖累美債收益率大跌；金價、油價持續上揚；消息指，美國朝野對

財政刺激措施力度，可能不及投資者預期，美聯儲往後仍將肩負著更重要的寬鬆任務。隨著債券

實際收益率跌至負值，美元走軟以及全球經濟的不確定性，黃金價格上周再創歷史新高至每盎司

２０６９﹒７８美元。美匯指數現時在９３﹒３５水平上落，趨勢仍往下，上方阻力９３﹒８５

、９４﹒５０。



美國７月非農就業人口變動季調後１７６﹒３萬，增幅創有記錄以來第三高水平，預期為增

加１４８萬人；失業率１０﹒２％，預期為將１０﹒６％；薪金年率４﹒８％，預期為４﹒２％

。６月非農就業人口變動季調後修正為４７９﹒１萬。７月份，休閒和酒店業、政府、零售貿易

業、專業和商業服務業、其他服務業和醫療保健範疇的就業人數顯著增加。



＊金價趨勢向上＊



世界黃金協會（ＷＯＲＬＤ ＧＯＬＤ ＣＯＵＮＣＩＬ）最新報告顯示，截至７月，全球

黃金ＥＴＦ及類似產品連續８個月出現淨流入，總持倉７月增長１６６噸，資產管理規模上升

４％至９７億美元。全球總持倉達３７８５噸，再度創下新高，７月底金價以每盎司１９７６美

元創下歷史紀錄。



截至８月７日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉量為

１２６７﹒９６噸，按日增加１０﹒２３噸。金價現時於每盎司２０３０美元整固，趨勢往上，

下方支持２０００、１９２０美元。



澳元兌美元一度觸及１８個月新高，中國進出口數據整體向好，隨後有所回落，市場傳來全

球貿易爭端的更多消息，令商品貨幣澳元首當其衝，商品價格有所回落，風險資產面臨調整，澳

元可能開始下滑。



上周二（４日），澳儲行將官方現金利率和三年期國債收益率維持在０﹒２５％不變。澳洲

央行再度重申，直到充分就業和通脹２％至３％的目標取得進展前，不會加息。澳洲央行貨幣政

策委員會預期，到２０２０年底，ＧＤＰ下滑６％，到２０２１年１２月和２０２２年１２月

ＧＤＰ增長分別在５％和４％。澳元現時在０﹒７１６５爭持，仍在１０天線水平以上，趨勢往

上，下方支持２０天線０﹒７０７５、０﹒６９５５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

