《金石為開－黃威》非農超預期增長，金價初現回調

《金石為開》上周美國公布的經濟數據大致上好於預期，尤其是７月非農增長良好，令美元

承受的壓力略有緩解，推動美匯指數由低位回升，全周幾乎震盪收平。另一方面，國際政治局勢

正在惡化，中美矛盾加劇、美國意外對加拿大加征關稅都令避險需求進一步增加，ＥＴＦ資金繼

續流入金市。黃金雖然受非農影響回落，但全周仍累計上漲３％。



美國ＩＳＭ製造業指數錄得連續第三個月反彈，在６月重新擴張後，７月續升至５４﹒２，

優於市場預期的５３﹒６。期內產出及新訂單指數分別由６月的５７﹒３及５６﹒４，急升至

６２﹒１及６１﹒５。但就業指數僅由６月的４２﹒１彈至４４﹒３，已連續１２個月處於收縮

區域，令市場頗感失望。不過在ＡＤＰ數據遠遜預期的情況下，美國７月非農意外錄得了

１７６﹒３萬人的不俗增長，高於預期的增加１６０萬人；７月失業率由１１﹒１％降至

１０﹒２％，也好於預期的１０﹒５％。



７月非農的良好表現推動美元指數由２年多低位回升，緩解了部分壓力，黃金也在上周五

（７日）大幅回落。客觀而言，美國經濟可能沒有市場早前預期的那麼悲觀，不過數據仍然只是

由此前的極端低位反彈，距離全面復甦仍有很大差距。美元走勢出現修正實屬正常，但尚未出現

趨勢性改變。



另一方面，國際政治局勢變得更加動盪。繼ＴｉｋＴｏｋ之後，美國上周對

騰訊（００７００）旗下的微信也下達了禁令，並宣布對香港特首林鄭月娥及數位內地官員實施

制裁。特朗普接連打出反華牌，令中美關係雪上加霜。此外美國還宣布對加拿大鋁製品加徵

１０％的關稅，為國際局勢更添混亂。在避險需求推升下，ＥＴＦ資金上周繼續流入金市。因此

在美元止跌、美股走高的情況下，金價依然錄得了３％的升幅。



整體來看，基本面因素固然支持金價，不過當前黃金的超買狀況也確實不容忽視。金價日線

、周線乃至月線ＲＳＩ均處於超買水平，令追高的潛在風險變得巨大。上周五是金價自７月下旬

開始新升浪以來首次顯著下跌，日線ＭＡＣＤ上漲動能柱也開始縮減，快慢線可能會於高位形成

死叉，需引起警惕，建議投資者先行減磅獲利。下方最近的支持分別為２０２０及１９７５美元

。



本周重要數據不多，主要關注美國７月ＣＰＩ及零售銷售，另外留意中美關係發展。

《六福金融分析師 黃威》



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