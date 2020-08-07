《權證紅盤－朱紅》騰訊（００７００）驚濤駭浪的一天

《權證紅盤》全球投資者近日都引頸而待，等待美國總統特朗普如何制裁字節跳動旗下

ＴｉｋＴｏｋ的戲碼，本以為這個消息未必會燒到這邊正在準備創新高的騰訊（００７００）。



怎料周五（７日）早上香港時間９：３５分，市場突然傳來消息指，美國總統特朗普簽署行

政命令，禁止美企４５天後與ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動，以及騰訊旗下微信進行交易。



早上１０：１０，騰訊的股價只是跌１﹒４％至５４７﹒５元左右，筆者還在想：啊！看來

持有騰訊的投資者是鐵粉，果然不受歪風所動搖。這時，不少投資者還在趁低留意騰訊的認購證

和牛證，期望騰訊出現反彈。



早上１０：２５，騰訊股價進一步下跌至５４２元，跌幅擴大至２﹒３％，這時觸及收回價

５４２－５４３元的騰訊牛證，約１５００萬份街貨量。部分投資者將手持的近牛沽出，轉向退

守至５２６元收回的騰訊牛證。



早上１１：２５，騰訊的沽壓突然之間出現。



早上１１：４５，騰訊股價從之前的５４２元急跌４２﹒６元，這時騰訊的跌幅達１０％，

跌至４９９﹒４元（一個月的低位）。這一下子觸及騰訊牛證重貨區５３４－５３５元，這裡有

１﹒１億份街貨量。短短２５分鐘內，由於觸及收回價４９９﹒５－５４２﹒９元，大批騰訊牛

證被強制性收回。這時，市場上一共有９９個騰訊牛證被收回，同時停止買賣，等同於約４億份

的騰訊牛證街貨量。



早上１１：５５，１０分鐘內，騰訊的買盤洶湧而至，股價從４９９﹒４元，反彈４﹒３％

至５２１﹒５元。



午後，騰訊股價的跌幅進一步收窄，曾反彈至５３４元，最後收市報５２７﹒５元，跌５％

，全日股價成交額達３２６億港元，今年３月中以來的新高成交額。



下周三（１２日）騰訊將公布業績，市場預料騰訊在手游收入強勁的帶動下，中期純利料賺

２６％。看好看淡部署，筆者會繼續為大家分析，請密切留意。



也請繼續密切留意這場全球科技風雲！



《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

