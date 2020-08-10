《陶冬天下－陶冬》黃金火爆，非農強勁

《陶冬天下》中美關係主導了上周的市場情緒，美元和黃金成為風險資產中的兩大焦點。中

美關係在上周遭遇了三十年來未見的冷鋒，互關領事館、南海抗衡型軍演、針對華為的國際堵截

、美國高官訪台、因為國安法而製裁中港官員，最後的高潮是接近打劫的強制收購一家社交媒體

的美國業務和類似數據領域宣戰的「淨網活動」。地緣政治形勢急速惡化，Ａ股、港股和

ＮＡＳＤＡＱ先後受到衝擊，資金選擇觀望和削減槓桿。同時，７月非農就業數據好過市場預期

，顯示儘管美國疫情反覆，美國的就業復甦尚屬理想，十年期國債利率反彈到０﹒５６％。美元

指數持續了上周的跌勢，一度深跌到９２﹒６，之後跟隨經濟數據而反彈，一周下來變化不大。

黃金喜迎近十年來最輝煌的一周，龐大的買入盤和美元弱勢一度將金價推上２０７０高度，最後

收每盎司２０３６美元。石油價格先升後回，全球人流重開利好汽油需求，但是經濟形勢暫時都

難以真正樂觀。



Ｇｏｌｄ Ｒｕｓｈ（淘金熱），是近來資金湧入黃金市場的最好形容，將金價推上了歷史

的巔峰。為了應付疫情所帶來的經濟衝擊，聯儲為首的央行推出了巨大的ＱＥ計劃，其規模遠遠

超過２００８年金融危機所觸發的ＱＥ，紙幣不值錢了。同時各國國債利率水平迅速下降，零風

險資產趨向零回報，黃金缺乏收益這個缺點不再突出。以中美關係為代表的地緣政治環境轉差，

資金尋求避險天堂。其實黃金的實物需求並不好，首飾用金因為疫情而暴跌，但是虛擬用金卻大

幅攀升，ＥＴＦ聚集起前所未有的資金量殺入金市，美元匯率走弱為資金入場提供了最新的動力

。筆者看來，黃金結構性走強的另一個理由，是黃金正在成為投資者投資組合的一部分，過去投

資黃金的是另類投資者或另類主題，如今黃金卻在成為標準投資組合的一塊。黃金從另類投資上

到主流投資平台是一個巨大的突破，筆者看好黃金的中期走勢，畢竟錢太多，資產有限，利率收

益不再，不過投資者也要記得上世紀七十年代中和十年前的兩次金價暴跌。黃金在正常的投資組

合中，比重不宜超過淨資產的５－１０％。



美國７月份非農就業增加了１７６３Ｋ，好過分析員預測中位數１４８０Ｋ。這是在極端環

境之後的改善，具體數值不宜過度解讀分析。總體而言，隨著４、５月的全國封城和人流管制的

結束，就業恢復好過預期。但是首先，這組數字是在７月中採集的，並未涵蓋美國南部和西部各

州的第二波疫情。其次，新增就業基本上都是政府補貼計劃下的重新僱用，既不反映結構性消失

的工作機會，也不體現新產生的職位。更重要的是，這組數字能否維持取決於新的救援計劃；之

前派發的每周６００美元補貼７月底已經到期，後續的救援計劃卻在國會遲遲不能過關。同時，

疫情如何演變對於經濟形勢有著關鍵性的影響，而此卻是未知之數。筆者看到經濟早期的迅速反

彈，但是之後卻可能因為基本面跟不上而陷入較長時間的困境。復甦分一期和二期，先易後難。



本周重要的數據不多，中美關係仍是焦點，包括美國衛生部長訪台、中美第一階段貿易協議

進展審核、圍繞一家中國社交媒體美國業務股權的攻防。數據上，美國核心ＣＰＩ預計進一步下

滑到１﹒１％，零售增長則在兩個月的強烈反彈之後放緩到３﹒３％。英國第二季度ＧＤＰ預計

收縮２０％。另外值得留意的有中國的社融數字和美國的工業生產數字。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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