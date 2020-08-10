《缸邊隨筆－石鏡泉》說中芯（００９８１）

《缸邊隨筆》８月４日，國務院印發了《新時期促進集成電路產業和軟件業高質量發展若干

政策》，這對中芯國際（００９８１）有甚麼意義？



在財稅政策上，文件提出，國家鼓勵的集成電路？寬小於２８納米（ｎｍ）（含），且經營

期在１５年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。



國家鼓勵的集成電路線寬小於６５納米（含），且經營期在１５年以上的集成電路生產企業

或項目，第一年至第五年免徵企業所得稅，第六年至第十年按照２５％的法定稅率減半徵收企業

所得稅。



國家鼓勵的集成電路線寬小於１３０納米（含），且經營期在１０年以上的集成電路生產企

業或項目，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照２５％的法定稅率減半徵收企

業所得稅。



國家鼓勵的線寬小於１３０納米（含）的集成電路生產企業納稅年度發生的虧損，准予向以

後年度結轉，總結轉年限最長不得超過１０年。



同時，國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟件企業，自獲利年度起

，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照２５％的法定稅率減半徵收企業所得稅

。



國家鼓勵的重點集成電路設計企業和軟件企業，自獲利年度起，第一年至第五年免徵企業所

得稅，接續年度減按１０％的稅率徵收企業所得稅。



上述文件最大的減稅優惠是放在小於２８納米（含）之上，現今芯片市場先進的是７納米、

５納米、３納米，以至１納米，但這些都不是中芯國際或任何國內６３家晶圓廠家的技術所能做

到或量產的。



＊中芯２０１５年量產２８納米＊



２０１３年底，中芯國際在上海試生產了２８納米，２０１５年９月基本上實現量產。首先

量產的是低端技術的ＰｏｌｙＳｉＮ工藝，再攻關的是高端ＨＫＭＧ工藝，但一直以來，良品率

僅４０％，不達預期，以上資料是採自２０１７年西南證券的報告，在該報告裏有三個很有啟示

性的圖表。圖表上的資料雖然不是最ｕｐｄａｔｅ，但應指出個大方向，２８納米的市場空間大

。



２０１５年，有個賽迪顧問，發表了個《中國ＩＣ２８納米工藝製程發展》白皮書，基本一

條，隨著２８納米工藝技術的成熟，２８納米工藝產品市場需求量會呈現爆發式增長態勢，何故

？主要是２８納米芯片的應用範圍廣，可用於手機（隨著發展，這個應用是會趨下降），用於消

費電子如ＤＴＶ、ＯＴＴ、ＦＰＧＡ、ＧＩＳ等。



在２８納米芯片的天下，環球有數大廠家，超強的是台積電、強的是英特爾、三星、ＵＭＣ

、Ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｕｎｄｒｉｅｓ，而待崛起的是中芯，行內就是叫：「一超四強，一崛起

」。



如中芯國際能在２８納米，打出個頭來，意味對中國的新科技工業是甚麼？台積電四大技術

平台上，２８納米的應用，台積電的２８納米市場，也不就是中芯國際的市場？



另個可要看的是２０１８年５月２４日《解放軍日報》報道，中國北斗芯片也是由０﹒３５

微米提升至２８納米的。



做這２８納米芯片，要不要很先進的光刻機？不一定要，靠工藝技術，可以用１９３納米波

長光刻機，刻出２８納米芯片，但這個工藝技術要怎用上？要靠人才。



＊新ＣＥＯ提升良品率＊



中芯國際的新任ＣＥＯ梁孟松，由台積電，轉到三星，再轉到了中芯國際，他精於管理，他

去了中芯國際，用３００天時間，將１４納米的良品率由５％提升至９５％，憑這個，沒甚麼理

由不相信，中芯國際的總體良品率應可提升，這是增加中芯國際盈利的不二法門。



中芯國際創始人張汝京（現已離開了中芯），在今年８月５日有報道他談到了發展現今第三

代半導體所要用力之所在。



到了第三代，更好的化合物材料出現了，包括碳化硅、氮化鎵、氮化鋁等等。碳化硅在高電

壓、大功率等領域有著特別的優勢；氮化鎵的轉換頻率可以很高，所以常被用在高頻功放器件領

域；氮化鋁用於特殊領域，民用會涉及得比較少。



但第三代半導體有一個特點，它不是摩爾定律，是後摩爾定律，它的線寬都不是很小的，設

備也不是特別的貴，但是它的材料不容易做，設計上要有優勢。它投資也不是很大。



所以如果出現了，第一，有沒有市場？有；有沒有人願意投？可能有些人願意，因為不是很

大的投資，回報率看起來也都不錯；政府支持嗎？政府支持；有沒有好的團隊？這個是一個大問

題；人才夠嗎？這是一個問題，真正有經驗的人在我們國內是不夠的。



＊舉全國之力發展芯片業＊



如今阿爺是要舉全國之力來發展半導體、芯片業，困難是有的，但如能把這硬骨頭啃下來，

中國半導體業將現春天，中芯國際也可從中得益。



中芯做芯片，也只是製造業的一種，在今時的１０倍速時代，如生產者，有五年不改進、提

升，就會被競爭者替代了，但如日日好高鶩遠，不因應一己的能力、局限，來破局，亦易於踏空

。因此，筆者認為中芯如能好好地食住件２８納米，夾住件１４納米，望住遠方的，７納米、５

納米，管好生產質量，保持良品率於９５％或以上，則在未來三、五、十年，以中國市場之大，

中芯年增長率是可以保持在２０％以上者，達此，中芯作個五、十年的長線投資，是筆者杯茶。

《資深投資者 石鏡泉》



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