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10/08/2020 09:26

【立會選戰】傳北京將允許被ＤＱ的香港民主派議員臨時延長任期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府早前宣布將立法會換屆選舉延後一年舉行，有報道指，４
名被取消參選資格的民主派議員包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，將被允許臨時延長任期

　　《南華早報》引述消息報道，行政長官林鄭月娥向中央表示，希望能延長所有現屆立法會議
員的任期，而中央亦在考慮其意見後已作出決定。
　　據報，現屆的議員將通過簽署聲明書或宣誓等程序，有機會過渡留任。（ｃｌ）

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