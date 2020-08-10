【新冠肺炎】本港新增６９宗確診，２２宗病源不明

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增６９

宗新冠肺炎確診個案，其中，４５宗與之前個案相關，當中３０宗與家人朋友群組相關等，亦有

２宗屬輸入性個案，包括埃塞俄比亞及印度，亦與之前的輸入性個案有關係，其餘２２宗個案病

源不明。

她表示，對於早前編號３９０９的確診印傭，有多三名早前曾居住於上環商廈的印傭，沒有

出現病徵，但對病毒出現呈陽性反應，另外亦有一名印傭在較早前居於該商廈的印傭對病毒出現

陽性反應。（ｂｎ）

