【新冠肺炎】屯門兆康苑９４歲男確診者不治，累計５５人病逝

《經濟通通訊社１０日專訊》本港今日先後有３名新冠肺炎確診患者不治。威爾斯親王醫院

發言人公布，一名９４歲確診感染新型肺炎男病人（個案編號：３１２２）於今早離世。該名男

人居於屯門兆康苑兆基閣。連同該宗個案，至今共有５５名確診病人於公立醫院離世。

病人本身有長期病患，於７月３０日入院接受治療，他當時發燒，情況穩定。病人其後病情

持續惡化，延至今早１１時５４分離世。（ｃｌ）

